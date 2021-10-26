Гороскоп на листопад 2021 для Терезів: що кардинально змінить для вас кінець осені

За словами експерта, в листопаді 2021 практичність і раціональний погляд Терезів дадуть свою користь у розвитку бізнесу. Для людей зі сфери консалтингу природна товариськість і позитивна енергетика дозволить укласти вигідну угоду або знайти нового надійного компаньйона.

"Тим не менш, удача в бізнес-справах не дає вам права розслаблятися, так як законодавчі питання як і раніше вимагають максимальної зосередженості і зваженого підходу до вирішення базових завдань. Ті, хто знаходиться в середній виконавській ланці, повинні приділити увагу своїм основним обов'язкам. Найменша похибка і недбалість по відношенню до роботи можуть привести до вкрай неприємних наслідків", - радить експерт.

У плані ведення торгових операцій, фінансових оборотів та інших грошових угод складається максимально сприятлива ситуація. Власники авто можуть зайнятися рестайлінгом, а ті, хто давно планував змінити машину, можуть зайнятися пошуками підходящої моделі вже зараз.

Жіночій половині Терезів рекомендовано зайнятися шопінгом, так як до Нового року залишається вже небагато часу. У ці дні є відмінна можливість випадково знайти в продажу ексклюзивну річ для подарунка за дуже вигідною ціною, яка порадує вашу близьку людину.

Що знак Зодіаку чекає у відносинах і фінансах

Для сімейних Терезів також настає смуга взаєморозуміння і прекрасних відносин. Зірки складаються так, що навіть прояв невеликого невдоволення з боку другої половинки буде повністю нівельовано. Тому в листопаді настає сприятливий період для спільного вирішення накопичених проблем в позитивному для обох сторін руслі.

У плані фінансових доходів також все складається добре. Крім того, що на основному місці роботи вас чекають хороші премії, заняття хобі також принесуть несподівано додаткові гроші. Це може бути продаж якоїсь штучки хенд-мейд, або фріланс в режимі онлайн, або просто вам повернуть старі борги.

Що стосується здоров'я, то ніяких патологій організму в листопаді 2021 для Терезів не передбачається, крім нескладних ГРЗ або застуд. Однак слід приділити підвищену увагу заходам безпеки в плані занять екстремальними видами спорту.

"Якщо є така можливість, то краще буде відмовитися від гірського слалому, картингу та інших захоплень. Займіться трекінгом або скандинавською ходьбою, які принесуть безсумнівну користь для організму і убезпечать ваше активне дозвілля", - додала Аріна.