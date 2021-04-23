Гороскоп на травень для Лева: що зміниться для вас в коханні, фінансах і кар'єрі

Астролог вважає, що молодик і затемнення у Левів буде зачіпати питання, що стосуються нерухомості, прав власності, батьків, начальства, кар'єри і посади, зміни статусу шлюбу або зміни соціального статусу. В цей час ваш авторитет, повага, визнання, заступництво може як вирости, так і навпаки впасти в очах оточуючих.

"Фінансова сфера буде набирати обертів. Зростання числа клієнтів і збільшення доходів - такі перспективи чекають одержимих своєю справою Левів. Непогані заробітки будуть і у бізнесменів, і у найманих працівників. Якщо ви безробітний - саме час шукати вакансію, відповідну вашому покликанню і освіті, не пропустіть відмінний шанс, але робити це найкраще в першій половині місяця. Також це стосується і угод пов'язаних з нерухомістю і укладення будь-яких паперів", - говорить Аріна.

Сприятливі аспекти у фінансових домах будуть підвищувати шанси реалізації ваших планів, досягнення бажаного становища і статусу за умови, якщо у вас є чіткий план. Крім того будь-які підприємства, задумані і реалізовані вами, отримають успішний результат.

"Самотні Леви можуть познайомитися з дуже впливовими покровителями, зав'язати роман з начальником, або людиною старше вас за віком і вище за статусом. У цьому місяці можливі, як і заручини так і розірвання шлюбів. Так як в існуючих відносинах буде високий ризик конфліктів у партнерстві і небезпека розлучень", - попередила астролог.

А ось зі здоров'ям і самопочуттям у Левів буде все добре.

"Можна не побоюватися травм, сміливо освоюйте нові екстремальні види спорту, будьте в русі і з виплеском адреналіну буде виходити вся зайва і негативна енергія", - підсумувала Аріна Артуровна.