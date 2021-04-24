Гороскоп на травень для Діви: кінець весни готує вам важливі зміни

У Дів важливу тему в цьому місяці займе освіта, закордон, подорожі, іноземні партнери по бізнесу і клієнти, підвищення кваліфікації і спорт. Молодик пройде у вас в домі мрій і цілей, тому обов'язково продумайте чого ви хочете і починайте будувати план до здійснення їх. Не бійтеся виходити за межі розуму або реальностей, планети кажуть, що для все неможливе - можливо.

"У професії, творчості або спорті може бути вдалий збіг обставин або несподіваний успіх. У цьому місяці ви повинні проявити себе по максимуму. Вам довіряє начальство і впливові особи. Можливе підвищення зарплати, збільшення кількості клієнтів, хороші доходи від професії. Період сприяє творчому підходу в ділових питаннях. Будьте готові відправитися у відрядження, можливо вона буде вимушена, але все складеться в результаті добре", - прогнозує астролог.

Для представників знака, зайнятих пошуком роботи, саме час, щоб знайти себе і зрозуміти, чого ви дійсно хочете, резюме краще розсилати в першій половині місяця. Крім того з'являться можливості в соціальній реалізації: захист дисертації, успішна здача іспитів, затвердження проектів, нагороди. Можливі перемоги в змаганнях, спорті, видавництві, ЗМІ, успішний піар і рекламні кампанії.

Травень якнайкраще підходить для подорожей зі своїм партнером. Але і без нього ви можете сміливо планувати відпустку, так як в поїздці вас чекає дуже цікава зустріч. Познайомитися з перспективою серйозних відносин можна також в різних з'їздах, семінарах, навчанні, стрільбищах і відрядженнях.

"Травень - час, коли потрібно розширювати свої горизонти, зав'язувати ділові або особисті контакти із зарубіжними партнерами, створювати і розвивати спільні проекти", - резюмувала Аріна Артуровна.