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Гороскоп на березень 2021 від Павла Глоби: ці три знаки Зодіаку чекають великі зміни

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 05:30
Гороскоп на березень 2021 від Павла Глоби: ці три знаки Зодіаку чекають великі зміни Гороскоп на березень 2021 від Павла Глоби (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 від Павла Глоби розповість про трьох обраних, яким перший місяць весни обіцяє грандіозні зміни в житті. Комусь пощастить просунутися по кар'єрних сходах, когось чекає фінансова удача, а комусь березень готує зустріч з другою половинкою. І не засмучуйтеся, якщо не знайшли свій знак у списку, пам'ятайте - ваше життя, тільки у ваших руках!

Про це пише afisha.bigmir.net.

Овен

Гороскоп на березень 2021 віщує цьому знаку безліч яскравих подій і змін. У першу чергу це стосується любовної, сімейної, дружньої сфер. На початку весни Овнам доведеться зайнятися аналізом і переоцінкою своїх дій. А ось у другій половині березня можуть виникнути невирішені питання і спори.

Скорпіон

Ви відчуєте в березні, ніби у вас гора з плечей звалилася. Початок весни послужить відпочинком від напруженої зимової роботи. У Скорпіона з'явиться час на спілкування з сім'єю, розмірене дозвілля та хобі. В цілому місяць буде досить спокійним, але можливі деякі вибивачі з нормального ритму події під кінець березня.

Козеріг

Вільним Козерогам гороскоп на березень обіцяє нові любовні знайомства. Не відгороджуйтеся від романтики, адже це може бути дуже приємний і яскравий період. Козероги в парі відчують значне потепління у стосунках. А ось на роботі і в фінансах все буде відбуватися досить рівномірно.

Зазначимо, що з 25 лютого настав унікальний астрологічний транзит - перехід планети Венери в знак Зодіаку Риби. Астролог розповіла, кому пощастить більше за всіх.

Раніше Павло Глоба також назвав головних щасливчиків кінця зими серед знаків Зодіаку, яким лютий обіцяє неймовірне везіння.

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