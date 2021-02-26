Гороскоп на март 2021 от Павла Глобы: эти три знака Зодиака ждут великие перемены

Гороскоп на март 2021 от Павла Глобы расскажет о троих избранных, которым первый месяц весны сулит грандиозные перемены в жизни. Кому-то повезет продвинуться по карьерной лестнице, кого-то ждет финансовая удача, а кому-то март готовит встречу со второй половинкой. И не печальтесь, если не нашли свой знак в списке, помните - ваша жизнь только в ваших руках!

Овен

Гороскоп на март 2021 предвещает этому знаку множество ярких событий и перемен. В первую очередь это касается любовной, семейной, дружеской сфер. В начале весны Овнам предстоит заняться анализом и переоценкой своих действий. А вот во второй половине марта могут возникнуть неразрешенные вопросы и споры.

Скорпион

Вы почувствуете в марте, будто у вас гора с плеч свалилась. Начало весны послужит отдыхом от напряженной зимней работы. У Скорпиона появится время на общение с семьей, размеренный досуг и хобби. В целом месяц будет довольно спокойным, но возможны некоторые выбивающие из нормального ритма происшествия под конец марта.

Козерог

Свободным Козерогам гороскоп на март сулит новые любовные знакомства. Не отгораживайтесь от романтики, ведь это может быть очень приятный и яркий период. Козероги в паре почувствуют значительное потепление в отношениях. А вот на работе и в финансах все будет происходить довольно равномерно.