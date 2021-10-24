Гороскоп для Лева на листопад 2021: вас чекає гаряча пора!

На початку листопада 2021 Леви будуть позбавлені від фінансових проблем, але вже в другій половині у них очікується гаряча пора.

"Очікується створення динамічної, що вимагає термінової уваги ситуації – здебільшого вигідної. Однак в певних ситуаціях мова може йти про вихід з ладу побутової техніки або домашнього обладнання", – говорить Аріна.

На роботі все буде проходити рівно і гладко – без злетів і падінь. Однак офісним Левам бажано постаратися не допускати внутрішньокорпоративних інтриг, так як вони можуть бути повернені абсолютно не на користь представників цього знака.

Тим, у кого є можливості, потрібно задуматися про нерухомість – цей період найбільш сприятливий для представників знака. Є величезний шанс знайти вигідний варіант, з хорошими сусідами і відмінними умовами проживання.

При цьому переїзд на нове місце проживання найкраще відкласти до першої декади грудня. Також велика ймовірність несподіваних доходів – у вигляді допомоги від родичів або виграшу призу в лотереї.

"У середині осені дуже хороший потенціал для Левів у заняттях улюбленою справою. Відвідайте майстер-класи з рукоділля або готування, сходіть в кіно або в театр – розрядка від повсякденної рутини вам ні в якому разі не завадить", – додала астролог.