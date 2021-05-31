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Гороскоп на червень 2021 для Стрільця: літо принесе вам успіх і багато ризиків!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп для Стрільця на червень 2021 розповість, в чому представників знака Зодіаку чекає везіння, а в чому - невдачі і засмучення. Астролог дала поради всім Стрільцям, як домогтися максимальних успіхів в перший місяць літа

Прогнозом на червень з нами поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

"У червні є ризик виникнень різних труднощів як в діловому партнерстві, так і в особистому партнерстві, в любовних заходах. Можлива вітряність, невиконання взятих на себе зобов'язань, а також обман і невірність як з Вашого боку, так і з боку партнерів буде основною причиною розладів і розривів", - розповідає експерт.

Також спливуть питання стосуються нерухомості, розділу майна, батьків, можливі конфлікти в сім'ї. Гранично акуратно і уважно потрібно бути при підписанні договорів і будь-яких паперів, що стосуються нерухомості і вкладень. Можливо, вимушений переїзд або буде потрібен ремонт. Доходи і вигідні вкладення порадують, так як гроші будуть надходити з різних джерел.

Добре зайнятися психологією, самоаналізом, піти на курси підвищення майстерності, захопитися розведенням тварин або освоєнням складної техніки, грою на музичному інструменті або танцями.

"Здоров'я в червні зажадає вашої уваги, можуть бути загострення хронічних захворювань, тому повноцінний відпочинок на природі, рухливі ігри на свіжому повітрі і активний спосіб життя, правильне харчування допоможуть поліпшити ваше самопочуття", - резюмувала астролог.

Раніше астролог розповіла також, що в червні чекає Овна, Тельця, Близнюків, Рака, Лева, Діву і Терези і Скорпіона.

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