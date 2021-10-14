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Осінь 2021 щедро обдарує ці знаки Зодіаку: знайдіть себе в "білому" списку!

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Четвер 14 жовтня 2021 05:30
Осінь 2021 щедро обдарує ці знаки Зодіаку: знайдіть себе в "білому" списку! Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на осінь 2021 відкриє завісу таємниці, розкривши правду про чотири знаки Зодіаку, яким цей час подарує неймовірну удачу і везіння. Комусь пощастить з грошима, комусь в коханні, а хтось зробить прорив в кар'єрі. Перевірте себе в списку, і якщо вам пощастило - хапайтеся за цей шанс, адже іншого такого може і не бути!

Про це пише SlovoFraza.

Телець

Астрологи впевнені, що цієї осені Телець отримає шанс зустріти справжнє кохання. Зірки будуть Вам благоволити в амурних починаннях. Розслабтеся і довіртеся партнеру, а романтична подорож тільки зміцнить ваш любовний союз.

Діва

Представникам цього знака Зодіаку найбільше пощастить у фінансах нинішньої осені. Вас чекає підвищення зарплати, а може ви і зовсім зміните роботу, отримавши вигідну пропозицію. При цьому астрологи радять вам не забувати і про друзів. Адже щастя - воно не тільки в грошах!

Стрілець

Зірки кажуть, що вже цієї осені ви зможете отримати все, чого так довго хотіли, про що мріяли і марили безсонними ночами. Більш того, вас чекає успіх в будь-якій сфері вашої життєдіяльність - робота, друзі, особисте життя, сім'я. Приготуйтеся до дарів долі!

Риби

Цієї осені ви зможете зав'язати нові знайомства, які в майбутньому зіграють вам на руку. Також вам варто згадати про родичів, з якими ви довго не спілкувалися або перебували в сварці. Прийшов час миритися, адже без підтримки рідних вам успіху не досягти.

Раніше астролог Аріна Артуровна попередила про особливий період, пов'язаний з напругою Марса в Плутоні.

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