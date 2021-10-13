Марс і Плутон перейдуть в особливе положення вже завтра: що змінить для нас цей час

З 14 по 27 жовтня нас чекає унікальна подія, яка пов'язана з положенням планет Марс і Плутон. Що нам всім подарує цей час у здоров'ї, бізнесі, любові, кар'єрі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна . За словами експерта, в ці два тижні Марс буде в "напрузі" з Плутоном.

Що нас чекає у сфері бізнесу?

"Положення планет показує вельми позитивний результат для фінансової та ділової сфери. Ті, хто намагається чинити за канонами "все або нічого", швидше за все, отримають те саме "нічого", а тому потрібно намагатися бути толерантними з бізнес-партнерами і готовими йти на компроміс", - вважає Аріна.

На думку експерта, у ряду людей загостриться фінансова інтуїція, мислення, вони почнуть генерувати нестереотипні ідеї по просуванню своєї або спільної справи.

Позитив в роботі передбачається у босів будь-якого рангу, налаштованих амбітно. Особливо актуально це для тих, хто пов'язаний з юриспруденцією, менеджментом, формуванням іміджу та репутації, автомобільною промисловістю. Однак, в цей період потрібно відмовитися від будь-якого рішення, що тягне за собою агресію.

Для міцного здоров'я потрібно бути активними

"Приділіть час для фізичних занять і легких тренувань. Відвідайте фітнес-клуб, займіться плаванням в басейні. У будь-якому випадку хороший струс для м'язів буде зовсім незайвим", - рекомендує астролог.

Любов і сім'я

Фортуна буде усміхатися вам, не приховуючи прихильності. Велика ймовірність бажаної зустрічі, ідеального побачення. Мабуть, час задуматися про серйозний життєвий крок.

"Але не втратьте голову від щастя, так як в цьому часовому відрізку виразно простежується ймовірність для спалахів гніву, ревнощів і неприборканої пристрасті", - резюмувала експерт.