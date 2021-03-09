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Євробачення 2021: букмекери назвали пісні, у яких є шанси на перемогу

Новость на русском → Вівторок 09 березня 2021 17:14
Євробачення 2021: букмекери назвали пісні, у яких є шанси на перемогу Євробачення 2021 (Фото: facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Анна Шиканова

Євробачення 2021 має відбутися з 18 по 22 травня у місті Роттердам в Нідерландах. Вже відомі пісні, які представлять на міжнародному конкурсі 26 країн. Букмекери назвали ймовірних переможців Євробачення 2021.

На сторінці Євробачення Україна в Facebook з'явився рейтинг від букмекерів, у якому названі пісні з найбільшими шансами на перемогу.

Перше місце букмекери відвели групі Daði Freyr з Ісландії, хоча конкурсна пісня буде представлена тільки 10 березня.

На другому місці за ставками виявилася група з Італії M å neskin з композицією "Zitti e buoni".

На третій позиції опинився представник Франції Barbara Pravi з піснею "Voil à". На четвертому – конкурсант від Болгарії, чия пісня також стане відома тільки 10 березня. І замикає п'ятірку представник від Литви – колектив THE ROOP з піснею "Дискотека".

Варто відзначити, що український гурт Go-A Band з композицією "Шум" поки що знаходиться у букмекерів на 19-ій позиції.

Представниця від Росії – співачка Manizha на цей момент знаходиться на 11-ій позиції, хоча свою пісню вона представила тільки 8 березня.

Євробачення 2021: букмекери назвали пісні, у яких є шанси на перемогуЄвробачення 2021. Рейтинг букмекерів

Варто відзначити, що раніше організатори міжнародного конкурсу Євробачення 2021 прийняли рішення про те, як будуть проводити концерти в Роттердамі з урахуванням карантинних заходів.

А також ми розповідали про те, хто така співачка Manizha і з якою піснею вона поїде на Євробачення 2021.

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