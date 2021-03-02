Євробачення 2021: організатори назвали головні умови проведення конкурсу

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці конкурсу "Євробачення-Україна" в Facebook.

Наголошується, що у 2021 році конкурс буде проводитися за планом "В". В сценарії цього плану кількість людей в кожній делегації зменшилася у порівнянні з попередніми роками. Чисельність журналістів, які одночасно зможуть відвідати подію обмежена до 500 осіб. Однак ще 1000 представників ЗМІ будуть висвітлювати шоу в новому інтернет-прес-центрі.

На цей момент питання про глядачів на репетиціях і головних шоу, а також про громадські заходи у Роттердамі, ще обговорюється.

"Дух і традиція Євробачення полягає в об'єднанні Європи на одній сцені, і ми все ще твердо налаштовані добитися цього в Роттердамі в травні. Ми рухаємося вперед з нашими планами створити безпечний конкурс пісні" Євробачення", де всі артисти будуть виступати наживо. Але здоров'я і безпека всіх, хто бере участь у конкурсі - є нашим пріоритетом", - зазначив виконавчий директор "Євробачення" Мартін Остердал.

Всім закордонним виконавцям пісенного конкурсу рекомендується побути на карантині протягом 5 днів перед вильотом в Нідерланди. За 72 години до польоту вони повинні надати негативний тест на COVID-19.

Всі делегації в Нідерландах змушені будуть залишатися у своїх готелях, за винятком тих моментів, коли вони поїдуть в Ahoy Arena на репетиції, живі шоу та інші заходи, пов'язані з програмою. Всі, хто буде працювати на сцені, включаючи персонал і пресу, будуть регулярно тестувати в спеціальному приміщенні.

"Наша мета зрозуміла: запобігти передачі вірусу під час події. У разі, коли у кого-небудь знайдуть позитивний результат тесту на COVID-19, набуде чинності наш протокол ізоляції. Якщо учасник не зможе виступити в прямому ефірі, буде використано резервний запис", - пояснив виконавчий продюсер шоу Сієтсе Баккер.