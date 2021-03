Росію на Євробаченні 2021 представить співачка з Таджикістану: ось її пісня

Артистка з Таджикистану представить в Роттердамі на престижному міжнародному пісенному конкурсі свою композицію "Russian woman", в якій співається про російських жінок та їх силу.

Маніжа Далєровна Сангін (Хамраєва), уродженка Дагестану, отримала широку популярність в РФ після публікації авторських музичних відео-колажів в Instagram, які почала викладати в 2013 році.

Співачка Manizha (фото: instagram.com/manizha)

Також вона трохи понад рок є амбасадором фонду "Подаруй життя", а наприкінці 2020-го була призначена першим російським послом Доброї волі Агентства ООН у справах біженців.

Композиції артистки - у жанрах арт-поп, етно і "білий соул".

Відео: Manizha з піснею Russian woman на Нацвідборі в Росії

Текст пісні Manizha "Russian woman"

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень

Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля

А чё ждать? Встала и пошла

(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха)

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот, похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что (Не хочешь)

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-ха-ха (Ха-ха)

О-о-о

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You're strong enough (Эй)

Эй, русский женщин (Ха, ха)

Давай, голосуй за меня (Хэй, хэй)

Да, you're strong enough (Ха, ха), you're strong enough (Хэй, хэй)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid (Don't be afraid)

Don't be afraid, don't be afraid

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-хэ

А, а

О-о-о