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Евровидение 2021: букмекеры назвали песни, у которых есть шансы на победу

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 17:14
Евровидение 2021: букмекеры назвали песни, у которых есть шансы на победу Евровидение 2021 (Фото: facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Анна Шиканова

Евровидение 2021 должно состояться с 18 по 22 мая в городе Роттердам в Нидерландах. Уже известны песни, которые представят на международном конкурсе 26 стран. Букмекеры назвали вероятных победителей Евровидение 2021.

На странице Евровидение Украина в Facebook появился рейтинг от букмекеров, в котором названы песни с самыми большими шансами на победу.

Первое место букмекеры отвели группе Daði Freyr из Исландии, хотя конкурсная песня будет представлена только 10 марта.

На втором месте по ставкам оказалась группа из Италии Måneskin с композицией "Zitti e buoni".

На третьей позиции оказался представитель Франции Barbara Pravi с песней "Voil à". На четвертом – конкурсант от Болгарии, чья песня также станет известна только 10 марта. И замыкает пятерку представитель от Литвы – коллектив THE ROOP с песней "Дискотека".

Стоит отметить, что украинская группа Go-A Band с композицией "Шум" пока что находится у букмекеров на 19-ой позиции.

Представительница от России – певица Manizha на данный момент находится на 11-ой позиции, хотя свою песню она представила только 8 марта.

Евровидение 2021: букмекеры назвали песни, у которых есть шансы на победуЕвровидение 2021. Рейтинг букмекеров

Стоит отметить, что ранее организаторы международного конкурса Евровидение 2021 приняли решение о том, как будут проводить концерты в Роттердаме с учетом карантинных мероприятий.

А также мы рассказывали о том, кто такая певица Manizha и с какой песней она поедет на Евровидение 2021.

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