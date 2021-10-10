ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Глоба передрік проблеми цим знакам Зодіаку в 2022 році: чекайте труднощів

Новость на русском →
Неділя 10 жовтня 2021 06:00
Глоба передрік проблеми цим знакам Зодіаку в 2022 році: чекайте труднощів Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яким не пощастить в 2022 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Гороскоп на 2022 рік від Павла Глоби розповідає про чотири знаки зодіаку, яким в наступному році часто буде не дуже щастити в роботі, любові і фінансах, та й в цілому - доведеться долати величезні труднощі.

Представникам яких знаків Зодіаку необхідно приготуватися до різких поворотів долі в 2022 році - астролог розповів виданню Novyjgod.

Рак

Ракам слід почати 2022 рік з заспокоєння нервів і притримати амбіції. Адже саме від прийнятих на ясну голову рішень буде залежати успіх в бізнесі або кар'єрі. Щоб поліпшити фінансове становище - доведеться докласти максимум зусиль.

Намічаються труднощі і в сімейному житті. Зокрема, існує ризик виникнення розбіжностей через напружений графік. Глоба радить взяти себе в руки і не чинити тиску на близьку людину.

У другій половині літа обов'язково відпочиньте і наберіться сил.

Лев

У родині Левів в наступному році є ймовірність чвар, сварок і скандалів, якщо не вдасться впоратися зі своєю зарозумілістю.

Аж до кінця літа вам доведеться приділяти час фінансовому плануванню і погашенню боргів.

Стрілець

Для Стрільців успіх буде залежати від дрібниць. Важливу роль зіграють "погода в домі" і підвищення професійних навичок. Без надійного тилу і підтримки друзів подолати перешкоди буде складно.

У другій половині літа існує ризик витратити велику суму грошей, що стане причиною розбіжностей і скандалів в сім'ї. Тому в першому півріччі слід включити режим економії і почати збирати.

Козеріг

Вперті Козероги будуть змушені тримати оборону вже з початку року. Період почнеться з втрати роботи і відсутності засобів до існування.

Вам слід взяти себе в руки і згадати про заначку. З початком весни з'явиться шанс відкрити свою справу.

Раніше Павло Глоба назвав головних невдах жовтня 2021 серед знаків Зодіаку.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, коли Україну накриє дощами: детальний прогноз погоди
Стало відомо, коли Україну накриє дощами: детальний прогноз погоди