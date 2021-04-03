Чекайте яскравих подій і нові можливості: жіночий гороскоп з 5 по 11 квітня

Гороскоп на квітень говорить про те, що другий весняний місяць буде динамічним і активним. Можливі абсолютно непередбачувані ситуації, а також різкі повороти в кар'єрі, і у сфері особистих відносин.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 5 по 11 квітня. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Початок тижня змусить переосмислити поставлені завдання і цілі. Ймовірно, доведеться внести корективи, але саме така тактика приведе до успіху, дасть можливість знайти грунт під ногами та допоможе завоювати відмінну репутацію. Астрологи радять Овнам підлаштовуватися під обставини та направляти свою енергію на творення. Відсутність агресії та пошук компромісів допоможуть уникнути багатьох неприємностей.

Жінка-Телець

Інтуїція в найближчий тиждень стане вірним супутником Тельців. Вона допоможе вибрати вірний напрямок і опинитися в потрібний час у потрібному місці. Постарайтеся найближчими днями поступати чесно і сміливо, а страхи та сумніви женіть геть. Удача буде супроводжувати тих людей, які вміють боротися за своє благополуччя і захищатися від маніпуляторів.

Жінка-Близнюки

Почніть тиждень з позитивного настрою, застосуйте вправи для відновлення спокою і не нервуйте через дрібниці. Внутрішня гармонія допоможе не зробити необдуманих вчинків, які можуть погубити репутацію або залучити неприємності у відносинах. Успіх чекає на тих, хто не має звички відкладати справи до нових віників.

Жінка-Рак

Вам на цьому тижні знадобиться багато сил і енергії для втілення в життя найсміливіших планів. Тиждень потрібно почати з поповнення енергії та постаратися не відкладати важливі справи на потім. Період обіцяє бути насиченим, варто під'єднати свою інтуїцію, щоб не наламати дров і не потрапити в лапи до брехунів.

Жінка-Лев

Найближчими днями вам дуже знадобиться вся ваша увага і впевненість у власних силах. Не звертайте увагу на дрібні неприємності та не дозволяйте їм вибивати себе з колії. Налаштуйтеся на те, що все задумане повинно вийти й зможете без проблем досягти поставлених цілей. Підтримка близьких людей і спілкування допоможуть відновити сили та додадуть настрою.

Жінка-Діва

Цей тиждень стане дуже важливим і відповідальним для Дів. Щоб уникнути впливу маніпуляторів, доведеться використовувати всі сили та знання. Щоб справи пішли в гору, астрологи радять ні з ким не ділитися своїми планами, а також не відступати, якщо щось піде не так. Постарайтеся досягти згоди між уміннями та розумом, а передчуття вкаже вірний шлях.

Жінка-Терези

Астрологи обіцяють Терезам нові знання, які знадобляться для майбутніх досягнень. Не відмовляйтеся від пропозицій вдосконалити свої навички. Розширюйте горизонти, займіться справою, яка принесе не тільки прибуток, а й задоволення. Удача посміхнеться в особистому житті – потрібно тільки відкрити своє серце для любові.

Жінка-Скорпіон

З понеділка займіться плануванням. Тиждень стане успішним лише тоді, якщо уважно поставитися до деталей і не здійснювати необачних вчинків. З'явиться можливість зробити необхідні покупки, які не тільки принесуть задоволення, але і принесуть щастя в особистому житті. Будьте уважні – можливо будуть знаки про особисте життя.

Жінка-Стрілець

Тиждень принесе безліч приємних сюрпризів, особливо, якщо не відмовлятися від роботи над собою і своїми цілями. Щоб отримати потрібні результати найближчим часом, астрологи рекомендують Стрільцям брати ініціативу у свої руки. Для досягнення абсолютного успіху знадобляться не тільки знання, але і вміння обходити стороною конфліктні ситуації.

Жінка-Козоріг

У квітні у Козерогів почнеться новий етап життя, і щоб зміни легше почали входити у ваше життя, астрологи радять зайнятися очищенням простору та голови від непотрібного мотлоху. Потрібно позбутися від блоків, які заважають рухатися вперед. А з хати прибрати речі, які давно вже не тішать. З'явиться можливість відкрити себе з нової сторони, забути про неприємності та попрощатися з людьми, які явно заважали щасливому життю.

Жінка-Водолій

Водоліїв чекають абсолютно нові можливості та перспективні пропозиції. Початок тижня варто присвятити позитивному настрою і не зациклюватися на прикрих неприємностях. Не варто ставати заручницями сумних думок або необгрунтованих страхів. Успіх найближчими днями буде залежати від вміння підлаштовуватися під мінливі обставини.

Жінка-Риби

Присвятіть свій час тому, щоб знайти вихід зі складної ситуації та відкрити для себе шлях до щасливого життя. Важливим правилом успіху на цьому тижні стане уміння абстрагуватися від сторонніх. Особливо від тих, хто намагається маніпулювати та стає надзвичайно настирливим. Загартовуйтеся і виробляйте власні способи захисту від негативно налаштованих особистостей.