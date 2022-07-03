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Найгірші чоловіки за знаком Зодіаку: зрадники і диваки

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Неділя 03 липня 2022 20:20
Найгірші чоловіки за знаком Зодіаку: зрадники і диваки Фото: Хто найгірші чоловіки за знаком Зодіаку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про трійку чоловіків, яких астрологи вважають найгіршими партнерами по життю. Вони непостійні, зрадливі й дивакуваті.

Хто ці найспецифічніші у стосунках представники зодіакального кола - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Овен

Якщо ви прагнете пригод і хочете бути першими в усьому, і ви не проти, щоб ваш чоловік робив все, що йому хочеться, Овен - відмінний варіант для вас.

Такі чоловіки завжди повинні бути першими в усьому, що може створити веселі пригоди з ним. Коли все добре, ваш Овен заповнить весь ваш простір і буде вам відданий.

Але коли справи йдуть не дуже добре, Овен починає нудьгувати або впадає в депресію. Крім того, Овен - не ваш варіант, якщо ви просто хочете спокійного життя.

Водолій

Водолій потрапив до рейтингу найгірших партнерів не тому, що він невірний чи холодний й неемоційний.

Річ у тім, що вони проводять забагато часу, живучи у своїх головах. Тому навряд чи зможуть продемонструвати вам почуття, які у них всередині. Вони любитимуть вас по-своєму, тому ви не завжди зможете це зрозуміти.

Стрілець

Чоловіки-Стрільці - цікаві, сповнені життя й енергії. Єдина проблема полягає в тому, що Стрільцям важко бути відданими.

Ми не говоримо, що всі чоловіки-Стрільці будуть зраджувати, але, по суті, Стрільці - любителі всього, в тому числі і інших людей!

Раніше ми писали про найгірших чоловіків-коханців за знаком Зодіаку.

Крім того астрологи розповіли про пари серед знаків Зодіаку, яким судилося навіки бути разом.

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