RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гроші будуть сипатися рікою: цим знакам Зодіаку пощастить з фінансами у вересні

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на вересень говорить про те, що перший місяць осені принесе багато приємних і позитивних моментів. Складні завдання знайдуть своє рішення, а у відносинах з найближчими настане гармонія і взаєморозуміння.

Астрологи назвали знаки зодіаку, яким неймовірно пощастить у фінансовому плані в найближчий тиждень. Про це повідомляє SlovoFraza.

Близнюки

Починається період, коли гроші будуть самі йти в руки. Однак, це не привід, щоб розслабитися. Астрологи попереджають, що разом з фінансовою удачею можуть активізуватися шахраї та недоброзичливці – гроші будуть їх притягувати як магнітом. Не піддавайтеся агресії інших людей і це допоможе стороною обійти неприємності, зберегти удачу і свої гроші.

Лев

Великі фінансові успіхи очікують на Львів. Пам'ятайте про закони тяжіння і будьте впевнені у своєму успіху. Енергетика допоможе вибратися з фінансової ями та стати кращими у своїй професійній діяльності. Не бійтеся нових обов'язків і не відкладайте завдання на безвік.

Скорпіон

Щоб залучити удачу і фінанси у своє життя, Скорпіонам потрібно підвищити свою продуктивність. З'явиться можливість заробити більше, але не варто будувати своє фінансове становище на чужих невдачах. Життя може повернутися і в іншу сторону і багато в чому це буде залежати від фінансового становища і прийнятих рішень.

Водолій

Цей тиждень стане втілення доброти та багатства. Якщо ви зможете перевести фокус з себе на найближчих людей, то приємна винагорода прийде в якнайближчому майбутньому. Дотримуйтесь законів помірності, але беріться за найважливіший проєкт і виконуйте завдання послідовно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку з 6 по 12 вересня.

А також розповідали про те, що астрологи дали прогноз для всіх жінок за знаком Зодіаку.

Читайте LITE в Google News
ГороскопЗнаки Зодіаку