Будьте готові до несподіванок: жіночий гороскоп з 6 по 12 вересня

Гороскоп на вересень 2021 року говорить про те, що перший місяць осені стане спокійним періодом. Складні завдання знайдуть своє рішення, у відносинах з оточенням настане взаєморозуміння, а настрій буде умиротворений.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 вересня. Про це повідомляє SlovoFraza.

Овен

На цьому тижні захочеться проявити більше активності по пункту пошуку чоловіка своєї мрії. Тим, хто вже знаходиться в тривалих відносинах або шлюбі, астрологи радять більше часу проводити зі своєю половинкою в домашній атмосфері. Оточіть своїх рідних і близьких турботою, любов'ю і теплотою. Цей період може вам досягти взаєморозуміння.

Телець

Тиждень обіцяє безліч негараздів і випробувань. Найскладнішими та небезпечними стануть 10 і 11 вересня – Венера буде переходити в знак Скорпіона. П'ятницю і вихідні дні постарайтеся провести вдома, там ви зможете відновити жіночу енергетику і почати наступний тиждень з підвищеної активності.

Близнюки

Приділіть увагу любовній сфері та оточіть свого чоловіка увагою. У вас зараз може несподівано з'явитися суперниця, тому займіться своїм зовнішнім виглядом, купіть новий одяг, відвідайте перукарню і зробіть омолоджуючу процедуру. А в стосунках постежте за емоційністю і дайте відчути своєму обранцеві, що ви поруч.

Рак

З 6 по 12 вересня можуть бути дрібні неприємності в різних сферах життя. Зверніться за допомогою до близьких подруг, але тільки до тих, кому ви дійсно довіряєте. Якщо таких поруч немає - справляйтеся з усім самостійно. На запрошення на побачення варто відповісти тимчасовою відмовою, вам на користь піде усамітнення.

Лев

У сфері фінансів і роботи Леви виявляться на цьому тижні найуспішнішими. Активізуйте сили в цьому напрямку. В амурних справах візьміть поки паузу, не відволікайтеся на емоції та переживання. Зараз у вас є шанс отримати підвищення або поліпшити своє матеріальне становище, а може і розв'язати складну задачу. Успіх чекає тих, хто займає високі посади.

Діва

Ваша важлива сфера на цьому тижні - особисті відносини. Знайомство може відбутися в найнесподіванішому місці. Будьте готові до спілкування і налаштуйте себе на позитив, щоб чоловіки не боялися до вас підходити та знайомитися. Забудьте на час про свої проблеми, злі та втомлені обличчя у жінок відлякують чоловіків.

Терези

Вас чекає на цьому тижні енергетичний спад, хоча в цілому період буде хорошим. Проблеми будуть вирішуватися легко, без особливих перешкод. Можуть з'явитися невеликі проблеми зі здоров'ям і настрій піде на спад. Астрологи радять в такому випадку брати тайм-аут і постаратися повноцінно відпочити від усього.

Скорпіон

Зверніть увагу на свою роботу і сферу фінансів. Це допоможе вам стати краще, продуктивніше і притягнути удачу в будь-якій сфері. І не тільки зараз, але і в доступному для огляду майбутньому. Вільний час проведіть з найближчими людьми. На вихідних настрій підніме легке прибирання, позбавлення від мотлоху, наведення порядку.

Стрілець

Займіться на цьому тижні спортом, позбавтеся від шкідливих звичок. У вас вийде зробити себе більш привабливими та красивими, а також підживитися енергією. Позбавтеся від усього, що заважає працювати, любити, відпочивати та насолоджуватися життям. Ви в найближчий тиждень будете здатні на багато що, але потрібно почати діяти та налаштуватися на перемогу.

Козоріг

У найближчий тиждень скоротіть своє спілкування з чоловіками та більше спілкуйтеся з подругами. Енергетика чоловіків буде на вас позначатися негативно, а вам показано на цьому тижні спокій. Не варто вирушати в подорож або міняти обстановку. А ось шопінг буде вдалим.

Водолій

Будь-які перешкоди на шляху ви зможете подолати без скарг на долю. Сильні сторони характеру вам допоможуть на цьому тижні. Планети зараз знаходяться не в кращій позиції для вас, але це означає, що потрібно включити раціональність і передбачливість. Прислухайтеся до своєї інтуїції, саме вона допоможе вам вийти переможцем навіть з найскладніших життєвих ситуацій.

Риби

Початок і кінець тижня принесуть два енергетичних спади. Але продуктивність від цього не сильно постраждає, а ось втома і негатив можуть погано позначитися на привабливості Риб. Постарайтеся більше відпочивати, щоб у вас бачили живих людей. Не покладайтеся на цьому тижні на поради подруг, користуйтеся своїм особистим досвідом.