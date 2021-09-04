Будьте готові до несподіванок: жіночий гороскоп з 6 по 12 вересня
Гороскоп на вересень 2021 року говорить про те, що перший місяць осені стане спокійним періодом. Складні завдання знайдуть своє рішення, у відносинах з оточенням настане взаєморозуміння, а настрій буде умиротворений.
Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок за знаком Зодіаку в найближчий тиждень, з 6 по 12 вересня. Про це повідомляє SlovoFraza.
Овен
На цьому тижні захочеться проявити більше активності по пункту пошуку чоловіка своєї мрії. Тим, хто вже знаходиться в тривалих відносинах або шлюбі, астрологи радять більше часу проводити зі своєю половинкою в домашній атмосфері. Оточіть своїх рідних і близьких турботою, любов'ю і теплотою. Цей період може вам досягти взаєморозуміння.
Телець
Тиждень обіцяє безліч негараздів і випробувань. Найскладнішими та небезпечними стануть 10 і 11 вересня – Венера буде переходити в знак Скорпіона. П'ятницю і вихідні дні постарайтеся провести вдома, там ви зможете відновити жіночу енергетику і почати наступний тиждень з підвищеної активності.
Близнюки
Приділіть увагу любовній сфері та оточіть свого чоловіка увагою. У вас зараз може несподівано з'явитися суперниця, тому займіться своїм зовнішнім виглядом, купіть новий одяг, відвідайте перукарню і зробіть омолоджуючу процедуру. А в стосунках постежте за емоційністю і дайте відчути своєму обранцеві, що ви поруч.
Рак
З 6 по 12 вересня можуть бути дрібні неприємності в різних сферах життя. Зверніться за допомогою до близьких подруг, але тільки до тих, кому ви дійсно довіряєте. Якщо таких поруч немає - справляйтеся з усім самостійно. На запрошення на побачення варто відповісти тимчасовою відмовою, вам на користь піде усамітнення.
Лев
У сфері фінансів і роботи Леви виявляться на цьому тижні найуспішнішими. Активізуйте сили в цьому напрямку. В амурних справах візьміть поки паузу, не відволікайтеся на емоції та переживання. Зараз у вас є шанс отримати підвищення або поліпшити своє матеріальне становище, а може і розв'язати складну задачу. Успіх чекає тих, хто займає високі посади.
Діва
Ваша важлива сфера на цьому тижні - особисті відносини. Знайомство може відбутися в найнесподіванішому місці. Будьте готові до спілкування і налаштуйте себе на позитив, щоб чоловіки не боялися до вас підходити та знайомитися. Забудьте на час про свої проблеми, злі та втомлені обличчя у жінок відлякують чоловіків.
Терези
Вас чекає на цьому тижні енергетичний спад, хоча в цілому період буде хорошим. Проблеми будуть вирішуватися легко, без особливих перешкод. Можуть з'явитися невеликі проблеми зі здоров'ям і настрій піде на спад. Астрологи радять в такому випадку брати тайм-аут і постаратися повноцінно відпочити від усього.
Скорпіон
Зверніть увагу на свою роботу і сферу фінансів. Це допоможе вам стати краще, продуктивніше і притягнути удачу в будь-якій сфері. І не тільки зараз, але і в доступному для огляду майбутньому. Вільний час проведіть з найближчими людьми. На вихідних настрій підніме легке прибирання, позбавлення від мотлоху, наведення порядку.
Стрілець
Займіться на цьому тижні спортом, позбавтеся від шкідливих звичок. У вас вийде зробити себе більш привабливими та красивими, а також підживитися енергією. Позбавтеся від усього, що заважає працювати, любити, відпочивати та насолоджуватися життям. Ви в найближчий тиждень будете здатні на багато що, але потрібно почати діяти та налаштуватися на перемогу.
Козоріг
У найближчий тиждень скоротіть своє спілкування з чоловіками та більше спілкуйтеся з подругами. Енергетика чоловіків буде на вас позначатися негативно, а вам показано на цьому тижні спокій. Не варто вирушати в подорож або міняти обстановку. А ось шопінг буде вдалим.
Водолій
Будь-які перешкоди на шляху ви зможете подолати без скарг на долю. Сильні сторони характеру вам допоможуть на цьому тижні. Планети зараз знаходяться не в кращій позиції для вас, але це означає, що потрібно включити раціональність і передбачливість. Прислухайтеся до своєї інтуїції, саме вона допоможе вам вийти переможцем навіть з найскладніших життєвих ситуацій.
Риби
Початок і кінець тижня принесуть два енергетичних спади. Але продуктивність від цього не сильно постраждає, а ось втома і негатив можуть погано позначитися на привабливості Риб. Постарайтеся більше відпочивати, щоб у вас бачили живих людей. Не покладайтеся на цьому тижні на поради подруг, користуйтеся своїм особистим досвідом.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що астролог дав прогноз Таро на вересень для всіх знаків Зодіаку.