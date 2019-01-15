Дайте вихід емоціям: що радять зірки знакам Зодіаку 15 січня

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Не забувайте про спілкування з близькими

Сьогодні спілкування з близькими людьми додасть вам гарний настрій і змусить рухатися вперед. 15 січня можна зайнятися прибиранням і будь-якою іншою активною працею, щоб дати вихід емоціям.

Якщо не дати енергії веплеснутися, то можливі сплески агресії. Тому краще заздалегідь продумайте своє дозвілля, щоб не сидіти вдома склавши руки. Будьте стриманими і акуратними у разі спілкування з близькими людьми.

Овен

Сьогодні сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. Весь день вас буде переслідувати почуття, що ви кимось обдурені. Не виключено, що вам варто переглянути коло свого спілкування.

Телець

Хороший день для спілкування з колегами або начальством. Люди будуть ставитися до вас з розумінням, можете розраховувати на успіх у справах. Є ймовірність невеликого поліпшення фінансового становища.

Близнюки

Особливих змін в робочій сфері у вас не очікується, а ось в особистому житті навпаки. Можлива доленосна зустріч з людиною, яка здасться вам ідеальним супутником. Сьогодні вам потрібно задуматися про ще одну роботу, щоб поліпшити фінансове становище.

Рак

Ракам Зірки говорять, що 15 січня ви опинитеся в центрі уваги. Вам вдасться продемонструвати свої здібності і кращі таланти. У взаєминах з людьми намагайтеся не згадувати про минулі сварки, взаємне нерозуміння. Бережіть здоров'я.

Лев

Ваша старанність і працездатність принесуть свої плоди. Не відмовляйтеся від порад, допомоги і підтримки партнерів, адже лише так ви зможете уникнути помилок. Життєвий потенціал сприятливо позначиться на здатності до самовираження.

Діва

Сьогодні зростають творчі здібності, інтуїція і сексуальність Дів. Зірки обіцяють вам чудовий день, коли все задумане – збудеться. Повністю уникнути помилок навряд чи вийде, але вони будуть дрібними і незначними.

Ваги

Сприятливий день для вирішення накопичених проблем і зміцнення власних позицій. Несправедливість по відношенню до вас чи до когось з вашого оточення може викликати гнівний протест, однак запальність лише ускладнить вирішення проблем.

Скорпіон

15 січня у Скорпіонів не виключені емоційні сплески або імпульсивні вчинки, які будуть незрозумілі для оточуючих. Схильність до драматизації проблем може призвести до скоростиглих висновків. Не рекомендується починати нові справи.

Стрілець

Якщо сьогодні ви захочете зробити покупку, здійсніть свій задум прямо з ранку, так як у другій половині дня сторонній вплив або несприятливий збіг обставин може призвести до фінансових втрат. Якщо ви знаходитеся в пошуках роботи - будьте пильні. Можливі обман або таємна користь.

Козеріг

Зірки настійно рекомендують Козерогам взятися за реалізацію найзухваліших ідей. Приділити час саморозвитку, влаштувати особисте життя, знайти ще одну роботу - будь-яка сфера сьогодні буде для вас легкою. Головне - не лінуйтеся!

Водолій

День вдалий для спілкування і нових знайомств. Сприятливо розвиватимуться справи, які вимагають концентрації уваги, ретельності виконання або скрупульозності. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Зірки готові допомогти вам у спробі здійснити найбільш честолюбні задуми і досягти бажаних цілей.

Риби

Сьогодні не виключені несподівані повороти в долі, які призведуть до фінансових втрат або непередбачених витрат. Ймовірна зміна фінансової ситуації вимагає коригування планів або перегляду намічених дій. Пам'ятайте, що ви завжди можете розраховувати на допомогу близьких.

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