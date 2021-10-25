Астрологи назвали знаки Зодіаку, на які до кінця жовтня звалиться багатство
Гороскоп на останній тиждень жовтня 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким цей час принесе немислиме фінансове везіння. Астрологи розповіли, хто ці щасливчики, і як їм скористатися унікальним шансом, які нададуть зірки і планети з 25 по 31 жовтня.
Про це пише SlovoFraza.
Овен
Астрологи кажуть, що в кінці жовтня 2021 Овна чекає період прозріння, змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Дійте стрімко і цілеспрямовано, і не бійтеся важливих фінансових рішень - зараз той самий час, коли вони будуть правильними.
Рак
Удача піде за Раком на цьому тижні, але важливо пам'ятати, що усміхнеться вона найбільш впевненим у собі представникам знака. Ви зможете розширити межі можливого і неможливого, домогтися вирішення всіх нагальних і важливих проблем. Це прекрасний час для відряджень, для початку нових справ і зміни роботи. Астрологи кажуть, що гроші підуть в руки творчо розвиненим Ракам.
Скорпіон
Нічні світила в кінці жовтня, будуть налаштовані на те, щоб посилати Скорпіонам таємні знаки, які зможуть направити їх по вірному шляху. Найкращі ліки від будь-яких фінансових бід для вас в стрімкості і динаміці. Дуже потужним стане вплив оточення на життя Скорпіонів, близькі зможуть подарувати вам впевненість в собі.
Раніше астролог попередила про напружений період, який нас чекає в жовтні-листопаді 2021.