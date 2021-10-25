Астрологи назвали знаки Зодиака, на которые до конца октября свалится богатство
Гороскоп на последнюю неделю октября 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым это время принесет немыслимое финансовое везение. Астрологи рассказали, кто эти счастливчики, и как им воспользоваться уникальным шансом, которые предоставят звезды и планеты с 25 по 31 октября.
Об этом пишет SlovoFraza.
Овен
Астрологи говорят, что в конце октября 2021 Овна ждет период прозрения, изменений, как внешних, так и внутренних. Действуйте стремительно и целеустремленно, и не бойтесь важных финансовых решений - сейчас то самое время, когда они будут правильными.
Рак
Удача последует за Раком на этой неделе, но важно помнить, что улыбнется она самым уверенным в себе представителям знака. Вы сможете расширить границы возможного и невозможного, добиться решения всех насущных и важных проблем. Это прекрасное время для командировок, для начала новых дел и смены работы. Астрологи говорят, что деньги пойдут в руки творчески развитым Ракам.
Скорпион
Ночные светила в конце октября, будут настроены на то, чтобы посылать Скорпионам тайные знаки, которые смогут направить их по верному пути. Самое лучшее лекарство от любых финансовых бед для вас в стремительности и динамике. Очень мощным станет влияние окружающих на жизнь Скорпионов, близкие смогут подарить вам уверенность в себе.
Ранее астролог предупредила о напряженном периоде, который нас ждет в октябре-ноябре 2021.