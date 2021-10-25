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Астрологи назвали знаки Зодиака, на которые до конца октября свалится богатство

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Понедельник 25 октября 2021 06:00
Астрологи назвали знаки Зодиака, на которые до конца октября свалится богатство Фото: Гороскоп с 25 по 31 октября 2021 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на последнюю неделю октября 2021 расскажет про знаки Зодиака, которым это время принесет немыслимое финансовое везение. Астрологи рассказали, кто эти счастливчики, и как им воспользоваться уникальным шансом, которые предоставят звезды и планеты с 25 по 31 октября.

Об этом пишет SlovoFraza.

Овен

Астрологи говорят, что в конце октября 2021 Овна ждет период прозрения, изменений, как внешних, так и внутренних. Действуйте стремительно и целеустремленно, и не бойтесь важных финансовых решений - сейчас то самое время, когда они будут правильными.

Рак

Удача последует за Раком на этой неделе, но важно помнить, что улыбнется она самым уверенным в себе представителям знака. Вы сможете расширить границы возможного и невозможного, добиться решения всех насущных и важных проблем. Это прекрасное время для командировок, для начала новых дел и смены работы. Астрологи говорят, что деньги пойдут в руки творчески развитым Ракам.

Скорпион

Ночные светила в конце октября, будут настроены на то, чтобы посылать Скорпионам тайные знаки, которые смогут направить их по верному пути. Самое лучшее лекарство от любых финансовых бед для вас в стремительности и динамике. Очень мощным станет влияние окружающих на жизнь Скорпионов, близкие смогут подарить вам уверенность в себе.

Ранее астролог предупредила о напряженном периоде, который нас ждет в октябре-ноябре 2021.

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