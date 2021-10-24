Астролог попередила про напружений період у жовтні-листопаді: конфлікти, збитки та розриви

Астролог розповіла про небезпечний період, пов'язаний з Меркурієм, напруженим Плутоном. Ця подія впливатиме на наше життя з 26 жовтня по 7 листопада.

Експерт каже, що цьому часу властивий "аспект брехні і підозрілості". Астролог радить дивитися на життя простіше, не шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо там її немає.

"На це ви тільки витратите свій час, сили і, можливо, отримаєте навіть збиток матеріального плану. Та інформація, на якій буде акцентовано основну увагу, може виявитися помилковою і безглуздою. Крім того, ви також ризикуєте залучити в це своїх колег і оточуючих, направивши їх по неправильному шляху", - розповіла Аріна.

У цей період потрібно зберігати самовладання, бути коректними і прислухатися до інтуїції.

Але ні в якому разі не можна намагатися маніпулювати іншими людьми, використовувати їх. В кінцевому підсумку це призведе до краху ілюзій і поховає всі ваші починання.

Що нас чекає в бізнесі?

Ризик в цей час протипоказаний, особливо це стосується фінансових питань. Замість прибутку досить ймовірний раптові збитки, іноді навіть великого розміру.

Будьте максимально обережними, прораховуйте кожну деталь, плануйте. Від спонтанних дій в цей період краще відмовитися. Ймовірні також непередбачені поломки, звертайте увагу на технічні моменти.

Приділіть увагу своєму здоров'ю

У цей період категорично заборонено кидати активне дозвілля.

"Спорт, біг підтюпцем вранці або танці – те, до чого важко буде повернутися знову, якщо раптом ви вирішите зробити перерву в своїх заняттях. Також остерігайтеся темних вулиць і спілкування з підозрілими особами", - радить експерт.

Що нас чекає в любові, відносинах, сім'ї

Слід бути максимально обережними, відстоюючи свої принципи. Потрібно намагатися зберігати емоційну рівновагу.

"Конфліктні ситуації і з'ясування чільних позицій з обранцем не принесуть нічого позитивного і конструктивного у взаєминах. Можливі дисфункції в сексуальному плані - причому з боку обох партнерів. Для тих, хто перебуває в розлученні, цей час актуальний для вирішення питань аліментів та іншої матеріальної допомоги, або спадкування нерухомого майна", - резюмувала астролог.