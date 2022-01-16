RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Астрологи назвали тільки три знаки Зодіаку, які в 2022-му зустрінуть справжнє кохання

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2022 рік розповість, які знаки Зодіаку зможуть зустріти справжню, щиру любов. Вас чекає багато романтичних пригод, насичених емоцій і яскравих вражень.

Про це пише Slovofraza.

Лев

Астрологи кажуть, що в 2022 році ви полюбите всім своїм великим серцем. Не виключено, що нове почуття допоможе вам зрозуміти, що кар'єрні амбіції не можуть змагатися з чистими емоціями і прихильністю. У будь-якому випадку вам доведеться зробити вибір.

Стрілець

Астрологи кажуть, що в рік Чорного Тигра ви будете багато подорожувати, проте це не завадить вам створити своє гніздечко. Якщо ви самотні, то з великою ймовірністю в цьому зустрінете людину, яка буде мати аналогічні плани на життя. Не виключено, що саме з нею ви і побудуєте сім'ю.

Козеріг

Прагматичні Козероги дозволять собі віддатися почуттям і відкриють нову главу в своєму житті. Астрологи кажуть, що вас чекають великі зміни в 2022 році, який вже точно не буде схожий на будь-який інший. Романтика обіцяє перерости в серйозні відносини.

Раніше ми писали, що знаменитий астролог передрік величезний успіх трьом знакам Зодіаку в січні 2022.

Також повідомлялося, що астролог Аріна Артуровна склала повний індивідуальний прогноз для всіх знаків Зодіаку на січень 2022.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп