Гороскоп на січень 2022: найповніший індивідуальний прогноз для кожного знака Зодіаку

Гороскоп на січень 2022 розповість всім знакам Зодіаку, чого чекати в перший місяць року в таких життєвих сферах, як кохання і стосунки, фінанси, кар'єра, здоров'я та інші.

Овен

Вже з перших днів нового року Овнам не варто розслаблятися. Розвиток власного бізнесу та корекція бізнес-планів – основні напрямки, на які варто звернути увагу тим, хто хоче досягти успіху вже в січні 2022 року.

Багатьох чекає цікавий творчий проект, реалізація якого має на увазі необхідність ділових поїздок. Правильний розподіл сил, працьовитість і завзяття принесуть ефективні результати – Овни можуть розраховувати на просування по кар'єрних сходах і заступництво боса.

Однак поліпшень в плані фінансів поки очікувати не варто – зараз краще працювати на перспективу, не піднімаючи це делікатне питання.

На особистому фронті, на перший погляд, ніяких змін не передбачається. Проте, для зміцнення партнерських відносин є сенс організувати спільний відпочинок зі своєю другою половинкою хоча б на пару днів. В іншому випадку в особистому житті представників цього знака Зодіаку можуть наступити неприємні зміни у вигляді охолодження почуттів і всього, що за цим слідує.

Зірки радять також звернутися до творчості – зайнятися живописом, музикою, відвідати заняття танцями. Це дозволить створити гармонію душі і закласти передумови для духовного зростання.

Приділіть увагу в січні своїм батькам – вони зараз потребують вашої підтримки та участі. Важливо прислухатися до свого здоров'я – особливо небезпечні зараз стресові стани, які в майбутньому можуть спровокувати досить серйозні захворювання.

Телець

Святкування Нового року і різдвяні канікули злегка порушать звичний ритм життя Тельців. Схильність до яскравого вираження емоційних почуттів і гіперболізація відносин можуть взяти гору над витримкою і привести до рішення з приводу кардинальних змін.

Для сімейних вельми підвищується ризик розлучень, тому для Тельців на початку і в середині січня 2022 дуже важливо дотримуватися балансу, не піддаватися на провокації, не шукати проблем там, де їх немає.

У плані ділових відносин і бізнесу цей знак будуть долати деструктивні настрої. У цьому сегменті також присутня велика ймовірність того, що авторитет Тельців може похитнутися – в тому випадку, якщо емоції знову візьмуть верх. У даній ситуації не варто вирішуватися на ризиковані авантюри, прагнучи поліпшити своє становище в справах – зараз це марно.

Однак піддаватися панічним настроям все ж не варто. Початок року – відмінний час для занять спортом з метою боротьби зі стресом. Оптимальні варіанти –ковзани, лижі, фітнес, басейн. Міцне здоров'я Тельців дозволяє їм збільшити фізичне навантаження, а викид адреналіну тільки піде на користь.

Від подорожей в першу декаду місяця краще відмовитися – в цей період в житті Тельців чітко видно негаразди, проблеми, збіг несприятливих обставин. Можливий обман, пов'язаний з документацією, діловим листуванням, бізнес-планами.

Ситуація кардинально зміниться в третій декаді місяця. Починаючи з 20-х чисел, можна відправлятися як в туристичні вояжі, так і у справах фірми. У всіх випадках Тельців очікує успіх і ефективність вирішення поточних завдань.

Близнюки

Початок 2022 року не змусить нудьгувати представників цього знака Зодіаку. Близнюки будуть повністю охоплені вирішенням професійних питань, привертаючи своїм завзяттям увагу керівництва.

Головне – не захопитися блеймстормінгом, оскільки ви ризикуєте порушити баланс корпоративної атмосфери. При сприятливому результаті вже в кінці січня особливо старанні Близнюки можуть отримати підвищення по службі у вигляді посади керівника.

Однак потрібно бути готовим до того, що колектив співробітників виявиться непростим, а тому доведеться приділити чимало уваги становленню корпоративної етики.

По закінченню січня 2022 року цілком можна очікувати отримання вигідного соцпакету, який стане дуже хорошою компенсацією за всі витрачені зусилля.

Весь місяць, включно з новорічними канікулами, буде сприятливим для тих, хто зайнятий у творчості або має публічну професію. Це якраз та ніша, яка дозволяє повною мірою реалізуватися творчим Близнюкам.

Для безробітних представників цього знака є великий шанс знайти прибуткове місце. Ті в кого є задатки керівного працівника, можуть розраховувати на те, що їх кандидатура буде розглядатися в позитивному ключі.

У повсякденних справах представники цього знака можуть очікувати істотну підтримку від начальства. Тут надзвичайно стане в нагоді природне вміння Близнюків м'яко вирішувати гострі конфлікти.

У фінансовому секторі слід бути обережним – особливо, якщо справа стосується кредитування. Незаплановано зміни, несприятливі тенденції зростання валюти та інші фактори не дають приводу Близнюкам розраховувати на подібні ресурси.

У першій і другій декаді січня краще пересісти на громадський транспорт – пересування на своєму авто може призвести до аварійних ситуацій, після яких доведеться добре вкластися в ремонт транспортного засобу.

Січень – сприятливий час для вирішення питань, пов'язаних з державною владою і різними офіційними інстанціями.

Від родичів цілком вірогідні додаткові фінансові надходження - у вигляді подарунків або приємних презентів. Зі здоров'ям ніяких проблем не передбачається – хіба що тільки в кінці місяця, через перенапруження на роботі.

Рак

Січень 2022 року буде успішним для сімейних Раків – як в особистому плані, так і в бізнесі. Незважаючи на те, що в другій половині очікується деяка напруга на роботі, чітко структурований тайм-менеджмент дозволить їм без проблем впоратися з усіма зобов'язаннями.

Якщо ж говорити про невеликі проблеми особистого плану, то вони можуть бути пов'язані тільки з необдуманими витратами другої половинки. Однак при загальному розкладі вони будуть компенсовані в подальшому за допомогою додаткових доходів.

Початок року дає хороші передумови для розвитку творчих особистостей. Варто очікувати великих успіхів у сегменті публічних виступів, презентацій наукових досягнень, педагогіки, філософії та психології. Для Раків-батьків справжньою розрадою і предметом для гордості стануть їхні діти.

Січень – найкращий час для відпочинку, причому Раки зможуть гармонійно поєднувати його з творчістю або своїм хобі. Планувати поїздки варто на останню декаду місяця – саме на цей період вказують зірки. На початку місяця рекомендовано відмовитися від тривалих вояжів.

Відпустку бажано планувати разом зі своєю другою половиною. Раки, що знаходяться в пошуку, зможуть знайти цікаве знайомство під час подорожей, але розраховувати на його тривалість в цьому періоді не доводиться.

Здоров'я в січні вас не підведе – при правильному підході до щоденних фізичних вправ і пробіжок вранці.

Лев

Зустріч Нового року та інші заходи, пов'язані з різдвяними канікулами, у Левів мине відносно спокійно, без зайвих ексцесів. Підвищену обережність їм потрібно проявляти при водінні автомобіля. Але найкраще прислухатися до поради зірок і не сідати за кермо взагалі, так як в першій декаді січня 2022 року на дорогах цей знак Зодіаку чекають великі небезпеки.

Фінансова сфера Левів не викликає жодних побоювань – навіть тих, хто під час свят трохи не розрахував свій бюджет. У другій декаді місяця з'явиться дуже хороший шанс для додаткових заробітків. Не варто при цьому ігнорувати такий варіант, як депозитні вкладення або ставки на біржі.

На роботі доведеться все взяти в свої руки – інакше ви ризикуєте нарватися згодом на невдоволення керівництва. Уважно перегляньте всі бізнес-плани, відрегулюйте їх з урахуванням нової концепції розвитку справи.

Спробуйте скористатися форматом мітап, щоб уникнути різних несподіванок в процесі роботи компанії. Не потрібно розраховувати на підтримку колег – ситуація складається таким чином, що зараз тільки ви здатні зробити всю роботу максимально правильно і ефективно. Бережіть нерви, проявіть працьовитість і вроджену стійкість, що дозволить вам компенсувати робочу напругу.

Здоров'я в січні трохи підкачає, але поправити його можна буде за допомогою оздоровчий процедур. Абонемент в СПА-салон, а також поїздка на який-небудь південний курорт тут будуть абсолютно незайвими.

Розгляд квартирного питання має подвійний підхід. Це і відмінний потенціал для укладення вигідних угод у сфері купівлі-продажу, оренди-здачі житла, але це також і досить великі ризики, пов'язані з аваріями, стихійним лихом, пожежами та інше. Оптимальний вихід із ситуації – страховка власниками своєї нерухомості.

В особистому житті все стабільно. Ті, хто у відносинах, зможуть зміцнити їх, для деяких Левів можливо навіть поповнення в сімействі. Самотні знайдуть свою другу половинку з багатообіцяючою перспективою на майбутнє.

Діва

Новий 2022 рік для Дів почнеться успішно. Вже в січні відбудеться багато подій, пов'язаних з поліпшенням фінансового стану, юридичною та сімейною лінією.

Цей місяць стане хорошою базою для напрацювань корисних зв'язків і формування успішної команди. Діви будуть активно проводити консультації, покажуть себе в ролі ефективного посередника, займуться перфоманс-менеджментом.

Дипломатичність, чуйність і природжена уважність зіграють істотну роль, що дозволить придбати хороші фінансові надходження. Успіх буде супроводжувати і тих, хто працює індивідуально, і тих, хто зайнятий у співавторстві.

У сімейних передбачається зростання матеріального благополуччя за рахунок вливання в сімейний бюджет доходів від роботи другої половинки. Для них рекомендовані спільні поїздки на відпочинок в середині місяця. Подорожі будуть захоплюючими і насиченими.

Самотні Діви можуть розраховувати на цікаві знайомства в поїздках. Тих, хто давно розраховує знайти особисте щастя, очікує безсумнівний успіх в цьому напрямку.

Січень 2022 також надзвичайно сприятливий для успішного вирішення судових справ. Вдало складеться розвиток контактів з бізнес-партнерами за кордоном. Бажано уникати в цьому періоді азартних ігор і ставок – зірки вказують на різкий поворот Фортуни в протилежну сторону.

Батьки-Діви змушені будуть істотно витратитися на забаганки своїх дітей. Це можуть бути незаплановані покупки будь-якого нового гаджета, відвідування дитячих розважальних центрів, інше.

Здоров'я в січні не буде самодостатнім, але при цьому будь-яких серйозних порушень і патологій побоюватися не варто.

Терези

Зустріч Нового 2022 року у Терезів пройде в позитивному руслі. Причому, на відміну від інших знаків Зодіаку, вони будуть поєднувати ці заходи з ідеєю оздоровлення.

Одні обов'язково запишуться в спортивну секцію, інші постараються встановити особисті спортивні рекорди. Також не варто скидати з рахунків і можливість відвідувати СПА-салони, замовити послуги фітнес-інструктора і дієтолога.

Робочі відносини будуть протікати рівно. Між начальством і підлеглими спостерігається повний консенсус, всі робочі моменти успішно вирішуються на корпоративному рівні. Ваш внесок у спільну справу не залишиться непоміченим з боку керівництва, тому в недалекому майбутньому можете розраховувати як мінімум на фінансове заохочення.

Однак в особистому житті все буде не так райдужно – приблизно в середині січня потрібно очікувати певні розбіжності між партнерами. При радикалізації настрою це може призвести до непоправних наслідків. Тут дуже важливо не піддаватися на провокації і намагатися зберегти свій статус-кво. Дратівливість і нетерпимість потрібно постаратися пригнічувати в собі – навіть в тих ситуаціях, коли ви відчуваєте свою правоту.

Під кінець січня варто очікувати підвищення матеріального добробуту. Це може бути підвищення в зарплаті, а можуть бути і виграші за ставками в онлайн-казино.

Бажано постаратися уникнути необдуманих витрат – краще інвестувати їх в майбутній діловий проект або, в крайньому випадку, покласти на депозитний рахунок. Також може розглядатися варіант витрат на хороший ремонт квартири, що саме по собі теж є непоганою інвестицією.

Здоров'ю потрібно приділити пильну увагу, оскільки в цьому періоді є великий ризик появи простудних захворювань. Ті, у кого спостерігаються хронічні недуги, також будуть схильні до їх загострення.

Скорпіон

Січень 2022 року для Скорпіонів стане надзвичайно вдалим і позитивним. Ті, хто володіє творчим началом і відрізняється артистичною майстерністю, можуть опинитися у виграші у фінансовому сенсі. У період Новорічних свят у них є великий шанс добре заробити на корпоративах і на проведенні соціальних заходів.

Неприємний сюрприз у другій декаді січня піднесе особистий автомобіль. Це може бути і незначна поломка, і витратний складний ремонт. Щоб уникнути подібних проблем потрібно скористатися рекомендацією з приводу своєчасного технічного обслуговування авто. Такий підхід буде вельми актуальним, якщо врахувати те, що в другій половині місяця вас чекають ділові поїздки по всьому місту.

Після 15 січня на роботі з'явиться багато нових проблем, пов'язаних з великим потоком неструктурованої інформації і необхідністю терміново давати відповідь. Цілком можливо, що керівники-Скорпіони будуть змушені вдатися до методу прекаріату, щоб максимально ефективно вирішити всі поточні проблеми.

Фінансисти повинні будуть перевірити всі рахунки і баланси, переглянути планування і складати нові бізнес-плани з дотриманням всіх передбачених процедурою правил.

Непогану матеріальну винагороду очікує Скорпіонів в середині січня 2022. Сума буде досить значною, а тому є сенс вкласти гроші в цінні папери, депозити - в те, що забезпечить більший прибуток в майбутньому.

Сімейних Скорпіонів порадують діти своїми успіхами в навчанні – успішне завершення навчальної чверті, здача сесії, захист дисертації та інше. В середині місяця бажано захистити їх від екстремального проведення часу, так як подібні розваги можуть бути досить травмонебезпечними.

На любовному фронті Скорпіонам чекає справжній спалах романтизму, ніжних почуттів і любові. Ті, хто давно перебуває у відносинах, можуть розраховувати на пропозицію руки і серця.

У плані здоров'я у Скорпіонів до середини зими ніяких проблем не очікується.

Стрілець

Для багатьох Стрільців початок 2022 року буде затьмарено неприємними подіями. Можливо, це буде пов'язано з нереалізованими планами або ж з будь-якими інцидентами на корпоративному рівні. Однак вроджений оптимізм і життєрадісність цього знака Зодіаку дозволять створити більш позитивне сприйняття навколишнього світу.

Домашня атмосфера також не буде розташовувати до веселощів. Проблема криється в одвічному конфлікті між батьками і дітьми, тому потрібно бути готовим до прийняття серйозних рішень.

Щоб уникнути конфліктних ситуацій, що призводять до розриву, потрібно постаратися проявити своє терпіння і сердечність. Також цілком можна покластися на розуміння з боку своєї другої половини.

Великої уваги потребують житлове питання. Зірки вказують на великий ризик виникнення поломок, аварійних ситуацій і навіть квартирних крадіжок. Надійна охоронна система багато в чому допоможе запобігти багатьом ризикам, також потрібно постаратися надовго не залишати житло без нагляду.

І навіть при такому несприятливому результаті розвитку подій вже в третій декаді січня 2022 Стрільці можуть розраховувати на поворот Фортуни в свою сторону

У деяких представників знака значно покращиться фінансове становище, деякі оновлять житло, проведуть вдалі угоди з нерухомістю. Хтось отримає доходи з того боку, звідки їх і не очікували – у вигляді подарунків від родичів або в результаті реалізації своїх ідей, пов'язаних з хобі. Для бізнесменів яскраво простежується потенціал щодо повернення ПДВ або отримання податкових пільг.

Крім того, цей період надзвичайно вдало складається для покупок – побутової техніки або предметів обстановки для будинку або квартири. Також допустимо витратити розумну суму на навчання дитини або на розвиток нового напрямку хобі.

Здоров'я однозначно не підведе Стрільців в січні - за тієї умови, якщо вони будуть контролювати свій внутрішній стан і не хвилюватися через дрібниці.

Козеріг

Січень 2022 складається максимально вдало для всіх без винятку Козерогів. Здоров'я буде просто відмінним, а оптимізм і дружелюбність дозволять отримати моральні дивіденди в повному обсязі.

У сфері бізнесу також все складається конструктивно. Козероги отримають цілком підтримку від свого безпосереднього начальника, яка може висловитися, в тому числі, і фінансовою винагородою.

Це якраз той самий час, коли ви можете сміливо проявляти амбіції, складати бізнес-проекти у великих масштабах. Тут стане в нагоді природна винахідливість, вміння вирішувати складні завдання, які, безсумнівно, підуть на користь кар'єрі.

Третя декада січня пов'язана з діловими поїздками - як в межах міста, так і за кордон. У цьому плані має сенс створити атомізований контент-з тим, щоб домогтися більш ефективного сприйняття розробок аудиторією.

Будинок - це те місце, де в січні Козерогам краще зменшити свої амбіції. Ваші рідні очікують від вас стриманості, терплячості, лояльності. Сімейним потрібно постаратися проводити більше часу з дітьми, за успіхи в школі бажано заохотити їх хорошими подарунками.

В кінці місяця зірки рекомендують відправитися на відпочинок, цілком можна навіть і екстремальний. Два-три дні вікенду на свіжому повітрі, заняття фрістайлом або сноубордингом в горах – найкраще проведення часу для тих, хто віддає перевагу активному способу життя.

Водолій

Вже з початку 2022 року Водолії відчують небачений приплив сил і бажання багато заробити. Правильний підхід до фінансової складової, створення інвестиційних проектів, розпорядження депозитами дозволять домогтися великого успіху.

Відмінним чином будуть складатися справи і на роботі – керівництво відзначить ваш стиль планування і зробить надзвичайно вигідну пропозицію щодо проектів принципово нового напрямку.

Підприємці-Водолії, що працюють у сфері фрілансу, також побачать істотне зростання доходів і збільшення клієнтської бази. Ті, хто знаходиться в пошуку вакансій, не повинні упускати момент, а намагатися відвідувати всі співбесіди. Бажано якісно оновити резюме – це значно збільшує ваші шанси на успіх.

На початку місяця бажано фільтрувати всю інформацію, що надходить. Це стосується працівників усіх рівнів. Небезпеки таяться у вигляді інтриг за спиною, помилок в діловій документації. Також можуть виникнути несподівані неприємності з особистим транспортним засобом. Щоб уникнути викрадення або поломок необхідно постаратися забезпечити йому стоянку або капітальний гараж.

Незважаючи на досить великі передсвяткові витрати, загальний фінансовий стан сім'ї Водоліїв буде стабільним. Під кінець місяця можна очікувати позапланові доходи, також матеріально допомогти захочуть Ваші близькі родичі. У цей період можна вкладати в депозити, грати на біржі, брати позики і кредити, давати в борг – зірки прихильні в даному напрямку.

Здоров'я Водоліїв у січні не підведе. До самої середини зими воно буде воістину богатирським, дозволяючи реалізувати все заплановане.

Риби

Січень 2022 року стане вдалим періодом для більшості Риб. Домогтися успіхів їм допоможе натхнення і багата уява, яка знайде реалізацію у вдалих проектах.

Робочі відносини будуть затьмарені необхідністю постійно з'ясовувати різні моменти. Тому тут можуть стати в нагоді навички A/B тестування, краудінвестингу. Продуктивною буде ділова поїздка, яка була запланована вже досить давно.

Будьте готові, що ваша самовпевненість іноді може зіграти злий жарт. Буває так, що ви плануєте одне, а виходить зовсім по-іншому. Для Риб-підлеглих важливо буде показати себе хорошим співрозмовником і психологом – це приверне до них увагу керівництва і може дати хороший поштовх надалі для розвитку кар'єри.

В крайньому випадку, якщо з'явиться така можливість, можна розглянути варіант дауншифтингу – як способу, що дозволяє максимально розслабитися.

У другій половині місяця позитивна енергія риб повинна бути спрямована на друзів і близьких. Доброта, турбота і увага позитивно вплинуть на загальні відносини.

У цьому періоді бажано не допускати екстриму, інакше це може призвести до травмонебезпечних ситуацій. Велику увагу слід приділяти родичам, колегам і оточуючим.