UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Астрологи назвали только три знака Зодиака, которые в 2022-м встретят настоящую любовь

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет, какие знаки Зодиака смогут встретить настоящую, искреннюю любовь. Вас ждет много романтических приключений, насыщенных эмоций и ярких впечатлений.

Об этом пишет Slovofraza.

Лев

Астрологи говорят, что в 2022 году вы полюбите всем своим большим сердцем. Не исключено, что новое чувство поможет вам понять, что карьерные амбиции не могут соревноваться с чистыми эмоциями и привязанностью. В любом случае вам придется сделать выбор.

Стрелец

Астрологи говорят, что в год Черного Тигра вы будете много путешествовать, однако это не помешает вам создать свое гнездышко. Если вы одиноки, то с большой вероятностью в этом встретите человека, который будет иметь аналогичные планы на жизнь. Не исключено, что именно с ним вы и построите семью.

Козерог

Прагматичные Козероги позволят себе отдаться чувствам и откроют новую главу в своей жизни. Астрологи говорят, что вас ждут большие перемены в 2022 году, который уж точно не будет похож на любой другой. Романтика обещает перерасти в серьезные отношения.

Ранее мы писали, что знаменитый астролог предрек огромный успех трем знакам Зодиака в январе 2022.

Также сообщалось, что астролог Арина Артуровна составила полный индивидуальный прогноз для всех знаков Зодиака на январь 2022.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп