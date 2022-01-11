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Знаменитий астролог передрік величезний успіх трьом знакам Зодіаку в січні 2022

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Вівторок 11 січня 2022 06:00
Знаменитий астролог передрік величезний успіх трьом знакам Зодіаку в січні 2022 Фото: Гороскоп на січень 2022 від Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 розповість, які знаки Зодіаку чекає найбільше везіння, удачі, щасливих і приємних днів в перший місяць року. Знаменитий астролог Павло Глоба виділив трьох представників з дванадцяти сузір'їв зодіакального кола.

Про це пише Kleo.

Лев

Гороскоп на січень від Павла Глоби готує благополучний місяць для жінок-Левів. Успіх буде як в робочій сфері, так і особистому житті, багато Левиць знайдуть свою любов. Чоловікам пощастить менше, адже для досягнення цілей їм належить докласти чимало зусиль.

Стрілець

Знаменитий астролог заявляє, що позитивний настрій приверне великі фінанси. Представників знака Стрілець очікують вигідні контракти або високооплачувані завдання від начальства. У сімейних парах настане період спокою і взаєморозуміння.

Водолій

Павло Глоба вважає, що розмірений темп січня дозволить чоловікам і жінкам, народженим під цим знаком, трохи розслабитися. Відмінним рішенням буде сімейний відпочинок на природі або море.

Раніше Павло Глоба також назвав головних невдах серед знаків Зодіаку в січні 2022.

Також відомий астролог Аріна Артуровна склала повний індивідуальний прогноз для всіх знаків Зодіаку на січень 2022.

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