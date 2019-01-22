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Астролог назвала ідеальні дні для схуднення в лютому: точні дати

Lite » Стиль життя 22.01.2019 - 20:00
Астролог назвала ідеальні дні для схуднення в лютому: точні дати
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона озвучила точні дати для початку успішної дієти і розвантажувальних днів, а також старту спортивних занять

Астролог Олена Молдованова склала список сприятливих днів для схуднення, а також занять спортом у лютому 2019 року. Експерт опублікувала в Instagram перелік дат, коли є ризик набрати зайві кіло через пробудження сильного апетиту.

Фахівець також зазначила, що в певні дні бажаючим піти в спортзал потрібна буде додаткова мотивація, адже лінь в цей період буде долати сильніше, ніж зазвичай.

Вона назвала "небезпечні" дні, коли посилюється апетит, а особливо під дією спиртних напоїв. Саме тоді у вашому тілі може відкластися буквально все, щоб ви не з'їли:

  • 6, 7, 8 лютого до 16:30
  • 11, 12, 13 лютого до 11:30
  • 15 лютого з 16:00
  • 16, 17 лютого до 17:20
  • 23 лютого з 18:00
  • 24, 25 лютого

Дати, коли можна собі дозволити смачненьке без шкоди для фігури:

  • 3 лютого з 15:00
  • 4, 5, 8 лютого з 16:30
  • 9, 10, 13 лютого з 11:30
  • 14, 15 лютого до 16:00
  • 17 лютого з 17:20
  • 18, 19 лютого до 16:45
  • 26, 27 лютого

Сприятливі числа для початку дієти або розвантажувальних днів, коли організм легше переносить голод:

  • 1, 2, 3 лютого до 13:00
  • 19 лютого з 17:00
  • 20, 28 лютого

Астролог перерахувала дні, коли буде особливо відчутне бажання ухилятися від тренування і походу в спортзал:

  • 6,7,8 лютого до 1630
  • 11,12,13 лютого до 11.30
  • 15 лютого з 16.00
  • 16,17 лютого до 17.20
  • 21 лютого з 16.00
  • 22,23 лютого до 18.00

Астролог назвала ідеальні дні для схуднення в лютому: точні дати

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дати, особливо вдалі для початку тренувань і покупки абонемента в спортзал:

  • 1,2,4,5,8 лютого з 16.30
  • 9,10,13 лютого з 11.30
  • 14,15 лютого до 14.50
  • 17 лютого з 17.20
  • 18,19 лютого до15.50
  • 26,27,28 лютого

До речі, саме в лютому очікується таке явище, як "холоста" Луна. Що це таке і як краще поводитися в даний період розповіла експерт Олена Молдованова.

Раніше ми публікували докладний горскоп на тиждень з 21 по 27 лютого від професійного астролога.

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