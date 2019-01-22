Астролог назвала ідеальні дні для схуднення в лютому: точні дати

Вона озвучила точні дати для початку успішної дієти і розвантажувальних днів, а також старту спортивних занять
Астролог Олена Молдованова склала список сприятливих днів для схуднення, а також занять спортом у лютому 2019 року. Експерт опублікувала в Instagram перелік дат, коли є ризик набрати зайві кіло через пробудження сильного апетиту.
Фахівець також зазначила, що в певні дні бажаючим піти в спортзал потрібна буде додаткова мотивація, адже лінь в цей період буде долати сильніше, ніж зазвичай.
Вона назвала "небезпечні" дні, коли посилюється апетит, а особливо під дією спиртних напоїв. Саме тоді у вашому тілі може відкластися буквально все, щоб ви не з'їли:
Дати, коли можна собі дозволити смачненьке без шкоди для фігури:
Сприятливі числа для початку дієти або розвантажувальних днів, коли організм легше переносить голод:
Астролог перерахувала дні, коли буде особливо відчутне бажання ухилятися від тренування і походу в спортзал:
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Дати, особливо вдалі для початку тренувань і покупки абонемента в спортзал:
До речі, саме в лютому очікується таке явище, як "холоста" Луна. Що це таке і як краще поводитися в даний період розповіла експерт Олена Молдованова.
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