Астролог назвала ідеальні дні для схуднення в лютому: точні дати

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вона озвучила точні дати для початку успішної дієти і розвантажувальних днів, а також старту спортивних занять

Астролог Олена Молдованова склала список сприятливих днів для схуднення, а також занять спортом у лютому 2019 року. Експерт опублікувала в Instagram перелік дат, коли є ризик набрати зайві кіло через пробудження сильного апетиту.

Фахівець також зазначила, що в певні дні бажаючим піти в спортзал потрібна буде додаткова мотивація, адже лінь в цей період буде долати сильніше, ніж зазвичай.

Вона назвала "небезпечні" дні, коли посилюється апетит, а особливо під дією спиртних напоїв. Саме тоді у вашому тілі може відкластися буквально все, щоб ви не з'їли:

6, 7, 8 лютого до 16:30

11, 12, 13 лютого до 11:30

15 лютого з 16:00

16, 17 лютого до 17:20

23 лютого з 18:00

24, 25 лютого

Дати, коли можна собі дозволити смачненьке без шкоди для фігури:

3 лютого з 15:00

4, 5, 8 лютого з 16:30

9, 10, 13 лютого з 11:30

14, 15 лютого до 16:00

17 лютого з 17:20

18, 19 лютого до 16:45

26, 27 лютого

Сприятливі числа для початку дієти або розвантажувальних днів, коли організм легше переносить голод:

1, 2, 3 лютого до 13:00

19 лютого з 17:00

20, 28 лютого

Астролог перерахувала дні, коли буде особливо відчутне бажання ухилятися від тренування і походу в спортзал:

6,7,8 лютого до 1630

11,12,13 лютого до 11.30

15 лютого з 16.00

16,17 лютого до 17.20

21 лютого з 16.00

22,23 лютого до 18.00

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дати, особливо вдалі для початку тренувань і покупки абонемента в спортзал:

1,2,4,5,8 лютого з 16.30

9,10,13 лютого з 11.30

14,15 лютого до 14.50

17 лютого з 17.20

18,19 лютого до15.50

26,27,28 лютого

До речі, саме в лютому очікується таке явище, як "холоста" Луна. Що це таке і як краще поводитися в даний період розповіла експерт Олена Молдованова.

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