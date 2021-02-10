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Це забути неможливо: вагітна дружина Джеджули зробила зізнання про стосунки з шоуменом

Новость на русском → Київ, Середа 10 лютого 2021 15:20
Це забути неможливо: вагітна дружина Джеджули зробила зізнання про стосунки з шоуменом Андрій Джеджула з дружиною Юлією Леус (фото: instagram.com/yla__yla)
Автор: Володимир Костирін

Вагітна дружина Андрія Джеджули Юлія Леус, яка раніше потрапила у лікарню із загрозою втратити їх спільну дитину, відверто розповіла про своє самопочуття і непрості стосунки з актором і ведучим.

Дівчина відповіла на запитання стурбованих підписників в Instagram у stories.

За словами Юлії, після сильної сварки з Джеджулою і госпіталізації напередодні Нового року, коли існував ризик викидня, пара досі майже не спілкується - хіба що стосовно дитини, майбутніх пологів і щодо різноманітних покупок.

"Годує, доглядає. Останні три тижні питань немає. Коляска вже вдома, якби раніше так - ціни б йому не було. Але тепер є багато "але". Втрачено багато здоров'я і це забути неможливо", - пише Леус.

Це забути неможливо: вагітна дружина Джеджули зробила зізнання про стосунки з шоуменом

Юлія Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Також модель розповіла, що вже набрала 27 кілограмів, що, втім, на 6 кіло менше, ніж при першій вагітності (у Юлії доросла донька від першого шлюбу Ангеліна).

"Лежу вже 23 дні, виїзди в лікарню раз на тиждень дуже болючі. Масажі допомагають. Ноги і руки не слухаються. Але це того варто, дівчатка, не лякайтеся, кожна вагітність індивідуальна", - розповіла вона.

Відповідаючи на питання фоловерів, чому вони з Андрієм не носять кільця, Юлія зазначила, що він холостяк, а вона в положенні, і вже з третього місяця вагітності не могла надіти обручку.

Також Леус уточнила, що з Джеджулою вони і вінчалися, і розписувалися.

Це забути неможливо: вагітна дружина Джеджули зробила зізнання про стосунки з шоуменом

Юлія Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Раніше повідомлялося, що дружина Джеджули розкрила справжню причину їх сварки та пройшлася" по Каменських через їх скандальне спільне фото.

Нагадаємо також, що Андрій Джеджула не хоче давати розлучення вагітній дружині, незважаючи на проблеми в шлюбі.

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