Я тебе не пущу: Андрій Джеджула не хоче давати розлучення вагітній дружині

Андрій Джеджула з дружиною Юлією Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Дружина Андрія Джеджули Юлія Леус, яка наразі на останніх місяцях вагітності, хоче з ним розлучитися. У пари виникли проблеми у шлюбі вже давно, а тепер дівчина хоче повного розриву стосунків, однак Андрій проти.

Юлія розповіла "Зiрковому шляху" на каналі "Україна", що не бачить спільного майбутнього з шоуменом. Адже наприкінці 2020-го спалахнув гучний скандал, коли дівчина потрапила до лікарні з загрозою передчасних пологів.

Зараз вона на дев'ятому місяці вагітності, однак категорично відмовляється розповідати подробиці того, що сталося.

"Зараз набагато краще. Ось останні 2-3 тижні я нарешті почала відчувати, що таке вагітність, ось це щастя вагітності чи що. Тому що я до цього кожен день плакала. Кожен день мені погано від того, що мене нудить, і засинала так. І взагалі бувало, що я тижнями не виходила з дому через цей токсикоз. Просто в стелю кричала, не розуміла, що робити, що пити. Так погано було, - ділиться дівчина.

Вона зізнається, що різко набрала вагу, і їй важко було навіть ходити. Почалися набряки і проблеми зі сном.

"Я просто різко якось поправилася, 20 кг відразу. За останніх 2 місяці я поправилась можна сказати на 4 кг. Тобто у мене різко пішов набряк, що я вночі спати не могла. Я не могла рухати руками до обіду, коли прокидалася, не могла телефон навіть взяти. Я не могла нічого робити. І якщо ще немає підтримки, це дуже важко", - зізнається Юлія.

Андрій Джеджула з дружиною Юлією Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Дівчину зараз підтримують її мама і старша донька Ангеліна. Саме конфлікти з донькою Юлії стали причиною загострення стосунків між нею і Андрієм. Однак вона не розуміє навіть причини такої конфронтації.

"Вони взагалі не спілкуються. Вона намагається не приходити, коли він є. Щоб не перетинатися. Хоча вона йому нічого поганого не зробила, я взагалі не розумію", - говорить Юлія.

Незважаючи на таку скрутну ситуацію, Юлія продовжує жити з Андрієм в одному помешканні. Адже власне житло, в яке вона декілька років тому інвестувала гроші, досі не добудували.

"Я хочу розлучатися. Він поки не хоче. Сказав - після пологів поговоримо. Ну почекаємо. У мене поки фізично на це немає ні часу, ні сил. Тому що мені тільки лежати потрібно. А займатися чимось ще зараз, знову нервувати, переживати, бігати... Я зараз поставила на перше місце малятко. Я народжу, трохи зміцнію і розберуся із усім. Він сказав, що я тебе люблю", - говорить Юлія.

Проте дівчина вже давала шанси їхнім стосункам, і більше Андрієві не вірить. Пара вже розлучалася, однак у 2019 році вони знову зійшлися. Раніше пара навіть планувала партнерські пологи, але Юлія змушена була це переглянути. З усім тим, Андрій наполягає, щоб бути присутнім.

"Не хочу партнерські. Він сказав, що хоче. А я кажу, що я не хочу. Він сказав - прийде туди. А я кажу - я тебе не пущу. Подивимося, як воно буде", - сказала вона.

Зараз Юлія Леус вибирає ім'я дитині. подобається ім'я Аделіна і Адель, а ще Аріелла і Орнелла. Поки вона визначитися точно не може, але сподівається, що коли побачить дитину, зрозуміє.

Нагадаємо, що Юлія нещодавно висловилася про домашнє насильство і показала фото з лікарні, бо у дівчини виникли складнощі з перебігом вагітності.

Андрій Джеджула та Юлія Леус розбіглися через два роки після весілля. Екс-дружина зізналася, що саме вона була ініціатором, а непорозуміння виникло через конфлікти Андрія з її дочкою від першого шлюбу.