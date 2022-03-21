21 березня: який сьогодні день, що не можна робити і у кого іменини
21 березня 2022 року відзначається Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря, а також починається Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації (21-27 березня).
Православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника, єпископа Никомидійського. А в народі день називали Вербоносиця.
Що не можна робити 21 березня, традиції, прикмети, визначні події і у кого іменини - читайте нижче в матеріалі Lite.
Чому Вербоносиця, важливі традиції
Наші предки цьому дереву приписували магічну силу. Вірили, якщо сьогодні відшмагати вербою хворого, то він одужає, а здоровий не буде хворіти.
Прийнято було наламати гілочок верби з "котиками", принести їх додому і поставити на видному місці.
Якщо вербним віником 21 березня підмести підлогу в домі, то так виметеш з житла все погане, що в ньому є, очистиш енергетику. Зібране сміття потрібно обов'язково спалити, щоб погане не повернулося.
Також в цей день пекли особливе весняне печиво -"жайворонки", у формі пташок. Їх роздавали дітям.
Що не можна робити
- Вирушати у далеку дорогу.
- Підписувати важливі документи, вирішувати питання з начальством, братися за серйозні справи.
- Позичати гроші.
- Проводити нетермінові медоперації,
- Відмовляти у допомозі тим, хто просить.
- Самому садити вербу - вірили, що інакше це може призвести до нещастя.
- З'ясовувати стосунки, починати конфлікти - особливо з рідними.
Прикмети на Вербоносицю
- Яка погода в цей день, таким буде літо.
- Впав туман - чекай приморозків.
- Жайворонки повернулися додому - весна буде теплою.
- Якщо в небі хмари пливуть високо, значить буде хороша погода.
21 березня іменини відзначають:
Афанасій, Володимир, Дементій, Іван, Лазар, Опанас, Тодось, Феодосій, Лазар.
Що важливого сталося в цей день
- 1927 - у Києві виходить перший номер української "Літературної газети".
- 1961 - відбувся перший концерт групи The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club).
- 1980 - президент США Джиммі Картер закликав до бойкоту Олімпійських ігор у Москві.
Раніше ми писали, коли українці святкуватимуть Вербну неділю, і як підготуватися до цього дня.
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