Венеція під водою: що діється в затопленому місті (фото, відео)

Відео: затоплені вулиці Венеції (youtube.com/HuffPost México)

За останні дні у Венеції відбулася найсильніший за останні роки повінь - вода піднялася на півтора метра.

Це четверта за силою повінь за всю історію спостережень - 77% міста опинилося під водою. Однак, судячи з усього, багато жителів і гостей Венеції зовсім не мають наміру змінювати свої плани.

Фото: затоплена Венеція (instagram.com/matbrig)

Вони активно діляться в соціальних мережах фото і відео з затопленого міста. Судячи з усього, ресторани і кафе не закрилися, відвідувачі і персонал ходять в приміщеннях у воді, при цьому іноді її рівень - вище коліна.

Відео: затоплені вулиці Венеції (instagram.com/windy_forecast)

Також історична частина міста затоплена. Люди пересуваються по спеціальних містках, або ж в гумових чоботях і спеціальних високих бахілах, а деякі - просто босоніж.

Зокрема, вода залила собор Святого Марка. Повідомляється, що рівень води в соборі досягав 90 сантиметрів. Через підтоплення виявився пошкоджений мозаїчна підлога собору.

Фото: затоплена Венеція (instagram.com/igersvenezia)

У той же час площа Сан-Марко, яку раніше закрили через повені, знову відкрилася. Власники кафе і ресторанів почали рятувати свій бізнес в надії залучити клієнтів.

Відео: затоплені вулиці Венеції (youtube.com/lele Cobretti)

За прогнозами метеорологів, у найближчі дні покращення погодних умов не очікується.

Фото: затоплена Венеція (instagram.com/alponteantico)

Повені у Венеції, так звана Acqua Alta (висока вода), відбуваються регулярно, проте вище позначки в 1,1 метра рівень води звичайно не піднімається. При цьому затоплює близько 12 відсотків історичній частині міста. Таке відбувається кілька разів на рік.

Фото: затоплена Венеція (instagram.com/lindasuran)

Причиною цього погодного явища, яке зазвичай спостерігається в період з початку листопада до кінця січня, є вітрове наганяння води. Вітер сироко жене воду з Адріатичного моря у Венеціанську лагуну, звідки вона потрапляє в канали і розливається по вулицях і площах старовинного міста.

Фото: затоплена Венеція (instagram.com/enpaiszeta)

Повідомляється, що в результаті повені в Італії постраждали десятки людей, в тому числі - рятувальники.

Ми також писали про те, що в Італії число жертв негоди зросла до 11 осіб.