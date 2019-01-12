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Українські яхтсмени перетнули Атлантику: вражаючі фото подорожі

Lite » Подорожі 12.01.2019 - 11:09
Українські яхтсмени перетнули Атлантику: вражаючі фото подорожі
Фото: прес-служба

Українська команда перетнула Атлантичний океан

У грудні минулого року українська команда яхтсменів фінішувала в міжнародному вітрильному змаганні Atlantic Rally for Cruisers 2018. Спортсмени перетнули Атлантичний океан і пройшли 2700 морських миль (5000 км).

Екіпаж української команди складався з шести учасників. Вони зізналися, що щодня вставали о 6:00 і несли вахту. Для того, щоб прискорити судно, члени екіпажу по черзі присідали 1200 разів на протилежних бортах човна.

Українські яхтсмени перетнули Атлантику: вражаючі фото подорожі

Фото: прес-служба

До речі, напередодні Різдва украинці прикрасили яхту підручними засобами: зробили нарізку з фруктів і овочів, замочили їх у солоній воді, а потім висушили, повісивши на сітки. Сніданок у екіпажа був оригінальним – вони харчувалися летючими рибами, яких викидало на борт.

 

Фото: прес-служба

Регата Atlantic Rally for Cruisers проводиться з 1986 року. Яхти стартують з Канарського архіпелагу - острів Гран Канарія, на захід через Атлантичний океан в Карибський басейн.

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