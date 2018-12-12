"У нас много серости": ведущий "Орла и Решки" о туристических проблемах Украины

Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Синельников также отметил, что именно уже сейчас привлекает в Украину иностранных туристов

Известный ведущий, а также режиссер-постановщик популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников подчеркнул, что в Украине много серости. Это и плохие дороги, и бордюры, и в принципе еще много того, что нужно менять в нашей стране. Об этом Синельников рассказал в интервью LITE, комментируя запуск нового шоу "Дома лучше" о путешествиях по городам Украины.

Ведущий нового проекта ситуацию с туристической привлекательностью Украины сравнил с "вкусной конфеткой без красивой обертки".

При этом Синельников подчеркнул, что одна из функций нового проекта "Дома лучше" — поднимать внутренний туризм Украины, мотивировать украинцев посещать другие города, что позволит со временем менять серость и обшарпанность.

"У нас есть много вкусного, а обертка иногда не ахти. За границей часто встречается красивая обертка и ты думаешь: ну вот сейчас будет просто класс. Приезжаешь, а конфетка не очень", — объясняет Синельников.

Женя Синельников о новом проекте "Дома Лучше": ЧАСТЬ 1

При этом ведущему сложно перечислить по пунктам все проблемы туристического рынка Украины.

"У нас в принципе делают вид, что туристов не существует. Нет программ, парковок, продуманной политики страны в этом плане. У нас есть интересные места вопреки, а не благодаря. Рассмотрим Житомир с "головой Чацкого". Это действительно очень интересное, атмосферное место. Но у тебя нет ни гео-точки на карте, ни парковки, ни ограждений — ничего. Вот место есть, туда хочется приехать, а даже обыкновенной дорожки к нему нет. А как туда сможет приехать бабушка американка, которая еле ходит, но хочет приехать и посмотреть Украину?! Как она туда приедет, если ей нужно прыгать по камням и обрывам? Она элементарно не пойдет туда, чтобы не убиться. У нас есть целый комплекс проблем на пути развития туризма в Украине", — рассказывает ведущий "Дома лучше".

Также Синельников уточнил, что в Украине есть свой колорит и своя изюминка — "горючая смесь" между Европой и Азией, "совком" и развивающейся страной. Однако это не повод остановиться и не двигаться дальше, развиваться.

"Мы не Амстердам — у нас нет таких велодорожек; мы не Копенгаген по каким-то продуманным вещам. Но мы — Украина, мы нечто среднее между Европой и Азией. У нас есть свой уникальный колорит именно благодаря тому, что здесь все это смешалось, как горючая смесь. С одной стороны, у тебя есть лакшери-условия, ты можешь вкусно поесть, отдохнуть. Но все это обрамлено "экстримом". И благодаря этому мы не похожи на Амстердам или Копенгаген. Это наша фишка. Это не значит, что нам нужно оставить все, как есть. Естественно, нам нужно плавно все менять и переделывать. Но интересно то, что уже сейчас это работает! Уже сейчас европеец приезжает к нам и понимает, зачем он сюда едет", — говорит Синельников.

Подобную ситуацию ведущий "Дома лучше" сравнил с потоком зарубежных туристов в бывшие страны Югославии за "советским налетом".

"Это как раньше иностранцы ездили в Польшу или в бывшие страны Югославии за каким-то "советским налетом". Для нас это "совок", а для них — колорит, у них такого никогда не было. Допустим, тот же Житомир, который сейчас переделывают и пытаются избавиться от всего "совкового". Мне кажется, это не совсем правильно, потому что есть очень много классных "советских" городов, которые могут привлекать зарубежного туриста", — делится своим мнением Синельников.

Интересно, что подобная идея была реализована в Будапеште, где собрали советские памятники в музей под открытым небом.

"И сделали потрясающий музей, который стоит посмотреть. Кстати, мы там были. Интересно! Даже не думал, что есть такое количество разных Ленинов (улыбается). Они поступили правильно, это отличный музей для туристов. Там есть плата за вход, кафе — все сделано для туриста, который хочет прикоснуться к "совковой магии", — подытожил Женя Синельников.

Женя Синельников о новом проекте "Дома Лучше": ЧАСТЬ 2

Напомним, ранее Синельников признался, где именно пробовал самый вкусный борщ.

Также отметим, что Львов вошел в топ-100 самых туристических городов мира.