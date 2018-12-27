Сказочное путешествие к Санта-Клаусу: как украинцам отдохнуть в Лапландии

Фото: Сказочная зимняя Лапландия (коллаж РБК-Украина)

Финская Лапландия для зимнего отдыха с каждым годом интересует все больше украинцев

Ежегодно все больше украинцев интересуются зимним отдыхом в финской Лапландии. Большинство наших туристов ценят такой вид отпуска за уют, праздничную рождественскую и новогоднюю атмосферу местные достопримечательности, которых не найти в других странах.

Чем для украинцев интересна Лапландия и какие аутентичные зимние развлечения ждут нашего туриста в этом регионе – на просьбу RBC-Lite рассказывает Игорь Кучер, путешественник и директор туристической компании Nordic Travel.

Уникальное полярное сияние и дом Санта-Клауса

Ранее мы уже писали о том, что в финской Лапландии можно увидеть уникальное явление природы – полярное или северное сияние. Впрочем, узнать, когда именно можно его увидеть, становится известно только за сутки или за несколько часов до его появления.

По мнению Игоря Кучера, финская Лапландия – одно из самых комфортных мест для созерцания этого явления: добраться туда из Киева можно одним чартерным рейсом без пересадок, а погода на зимние праздники в регионе на самом деле не такая морозная, как многим кажется.

Фото: Встреча Нового года и отдых на Рождество в Лапландии (pixabay.com)

Правда, сфотографировать это явление достаточно сложно: для этого нужно иметь профессиональное оборудование, высокочувствительную оптику и специальные навыки.

Кроме того, украинских туристов в финской Лапландии интересует встреча с настоящим Санта-Клаусом. Такой вид зимнего отдыха всегда интересен детям: они с удовольствием посещают резиденцию Санта-Клауса: там с ним можно пообщаться, получить подарок и массу незабываемых впечатлений. К тому же, Санта-Клаус знает поздравления на множестве языков мира.

Фото: Северное сияние - уникальное явление природы, которое могут увидеть туристы в Лапландии (pixabay.com)

Также украинские туристы посещают в Лапландии тематические рождественские ярмарки, где можно купить множество сувениров на любой вкус.

Уникальные ледяные дворцы и скульптуры

Во второй половине осени, когда температура падает ниже нуля и начинает идти снег, в Лапландии начинают строить ледовые и снежные скульптуры и даже ледовые домики. Для их создания приглашают мастеров с Украины, из Китая и других стран.

"Для этого финны приглашают иностранцев, которые специализируются на создании таких сооружений из снега, потому что в Финляндии на самом деле не так много местных жителей и, соответственно, не так много специалистов в этой сфере", - рассказывает путешественник.

Фото: Туристы в Лапландии живут в уютных деревянных домиках (предоставлено Nordic Travel)

Ежегодно дворцы из льда и снега на севере Финляндии строят уже иначе, посвящая различным темам. Например, в прошлом году главной тематикой была "Игра престолов": в Лапландии строили ледовых драконов и других персонажей из книги и одноименного сериала. Скульптуры оформляют колоритной подсветкой, которая придает им зимнюю праздничную атмосферу.

Катание на беговых лыжах

Лапландия привлекает внимание туристов также и катанием на беговых лыжах.

Хотя именно среди украинцев этот вид активного спорта не такой популярный. А зря: в Лапландии он позволяет насладиться местными колоритными ландшафтами, а по уровню физической нагрузки близок к серьезной тренировке в спортзале.

Фото: Встреча Нового года в Лапландии (pixabay.com)

В Лапландии есть трассы для беговых лыж. С маршрутами можно ознакомиться по картам: как распечатанным, так и выложенным он-лайн.

Эти трассы по своей длине зачастую не уступают снегоходним и автомобильным трассам, то есть на лыжах в регионе можно добраться из одного города в другой.

"Конечно, тут возникает вопрос, хватит ли у туриста на это сил. Потому что это активный спорт, который отнимает значительно больше энергии, чем передвижение на обычных лыжах. При движении на беговых лыжах задействовано значительно большее количество мышц", - говорит Игорь Кучер.

Фото: Катание на оленях - популярное развлечение в Лапландии (предоставлено Nordic Travel)

Среди украинцев этот вид спорта не очень известен, ведь в Украине практически нет, где покататься на беговых лыжах.

"В Киеве есть трассы. Но, конечно, они не могут по своему качеству соперничать с финскими. Ну и, на самом деле, у нас не так часто выпадает снег, чтобы подобные трассы обустраивать. В Финляндии из-за особенности местного климата жителей передвигаться на беговых лыжах учат еще в школе. Для них это базовый навык. Он для финнов настолько типичен, как, скажем, плавание для украинцев. Редко когда встретишь финна, который не умеет передвигаться на лыжах. Так же, как и украинца, который не умеет плавать", - добавляет директор Nordic Travel.

Сам путешественник катается на беговых лыжах с детства, но большинство финнов настолько хорошо тренированы, что легко обгоняют его на беговых трассах в Лапландии.

Фото: Уютная финская природа ждет туристов в Лапландии (предоставлено Nordic Travel)

"Особенно очень интересно наблюдать, когда тебя обгоняют бабушки и дедушки. Они спокойно передвигаются практически без остановок, и по ним в большинстве случаев не видно, что хотя бы как-то устают", - говорит Игорь Кучер.

Финны легко передвигаются на беговых лыжах из одного населенного пункта в другой

В Финляндии также развит внутренний туризм: финны с более южных регионов часто едут в отпуск в северные регионы, чтобы покататься на беговых лыжах.

"А вот украинцы, которые туда едут, редко заказывают такие экскурсии. Потому что это спорт, при котором ты напрягаешься и за два часа устаешь, как после тренажерного зала. Я считаю, это большой "плюс" такого спорта, ведь ты на свежем воздухе можешь потренировать и дыхание, и абсолютно все мышцы на своем теле", - считает путешественник.

Он вспоминает случай, когда его знакомым в Лапландии понадобились услуги айти-специалиста. Как оказалось, когда он получает заказ в другом городе, то легко передвигается на беговых лыжах между населенными пунктами.

"Айтишник вкладывает в стоимость услуг также время, за которое он добирается до клиента, и вид транспорта, который при этом использует. Если едет на авто, это дороже, а когда на беговых лыжах – дешевле. Это показывает то, насколько передвижения между городами Лапландии на беговых лыжах – распространенное среди местных явление", - говорит он.

Фото: Январские морозы в Лапландии - не такие сильные, как многим кажется. Минус 15 может казаться как минус 5 (предоставлено Nordic Travel)

Маршруты для передвижения на лыжах проложены через очень красивые и живописные места, и сами трассы постоянно держат в прекрасном состоянии. После каждого выпадения снега по ним регулярно ездят специальные машины для прокладки снежных трасс.

Они утрамбовывают центральную часть трассы, делают специальную насечку для катания на беговых лыжах беговым стилем конек. Также прокладывают две лыжни по бокам трассы для катания классическим стилем.

Лапландская экзотика – катание на снегоходах

Катание на снегоходах – это не только туристическая достопримечательность, но и очень популярный транспорт для местных жителей, потому что на них часто можно проехать там, где не проедешь на автомобиле.

"В Лапландии есть специальные снегоходные трассы: они оснащены в целях безопасности, чтобы люди на снегоходах не передвигались там, где передвигаются автомобили. Эти трассы проходят по очень красивым местам: заснеженными лесами, мимо замерзших озер. Поэтому это и очень приятно, и удобно", - комментирует Игорь Кучер.

Фото: Передвижения на снегоходах - очень распространенное среди финнов явление (предоставлено Nordic Travel)

Он считает, что катание на снегоходах - это одна из лучших экскурсий региона, хотя она не является самой популярной среди наших туристов.

"По моему мнению, такая экскурсия в полной мере дает почувствовать себя жителем заполярного края. Санта-Клаус, катание на хаски и на оленях – эти услуги в Лапландии предусмотрены больше для туристов: 100-150 лет назад местные ездили на оленьих и собачьих упряжках. Однако этот способ передвижения остался в далеком прошлом. А вот катание на снегоходах – это повседневная жизнь местных именно в наши времена", - добавляет он.

Советы для украинских туристов, которые путешествуют в Лапландию зимой

Стоит помнить, что морозы в Лапландии – не такие страшные, как многие думают. Климат там сухой, через морозы ощущаются гораздо слабее.

"Я бы сказал, по ощущениям мороз кажется где-то втрое меньше: минус 15 в Лапландии ощущается, как у нас минус 5. В течение последних лет сильные морозы бывают там очень редко, хотя еще лет 15 назад мороз в минус 50 зимой в Лапландии был привычным явлением. За те девять лет подряд, когда я бывал на Новый год в Лапландии, я застал только один день, когда температура опустилась до минус 38 градусов. Больше такого я из своих поездок в Лапландию не помню", - комментирует директор Nordic Travel.

Теплые зимние вещи брать в поездку в Лапландию можно и стоит, но если не получилось, то уже на месте можно напрокат взять очень теплые комбинезоны, перчатки и прочее. Тогда никакие морозы не будут вам страшны!

Фото: В Лапландию стоит брать теплые вещи, а вот в платье или праздничном костюме вряд ли будет где ходить (предоставлено Nordic Travel)

Лучше всего брать с собой в Лапландию именно лыжную одежду: она не продувается и не теряет тепло за счет специального покрытия - верхнего слоя.

Лучше не берите с собой какие-то очень красивые и изысканные наряды: там, скорее всего, вам не будет где в них ходить.

"Да и сами местные очень редко наряжаются. Максимально простые и комфортные вещи – это для жителей Лапландии гораздо более распространенаая привычка, чем изысканный костюм или вечернее платье. Также с собой можно взять разную одежду для поддевания: шерстяные свитера, например. Стоит брать в путешествие столько вещей, чтобы их можно было одеть в два слоя под лыжную куртку в зависимости от того, какая на улице погода", - обращает внимание путешественник.

Напомним, украинский путешественник рассказал необычные факты о Лапландии.

Также мы подготовили подборку мест, куда можно поехать на Рождество украинцам. Мюнхен, Лапландия и Прага - далеко не полный список мест, где можно провести незабываемый зимний отдых.

Видео: В Киеве презентовали семейную комедию “Приключения S Николая” (video.rbc.ua)