Названы самые зависимые от туризма города мира

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Туризм генерирует почти половину доходов мексиканского Канкуна

Мексиканский курорт Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Отмечается, что туризм генерирует почти половину ВВП города (49,6%). Большую часть иностранных посетителей Канкуна составляют американцы — 63 процента. В последнее время город часто посещают жители Канады и Аргентины.

Фото: Канкун (pixabay.com/FlavioMoura)

На втором месте расположился Марракеш (Марокко) — 30,2% ВВП. В докладе отмечается, что город во многом зависит от французских туристов: по статистике, один из трех посетителей Марракеша — француз. Фото: Марракеш (pixabay.com) Следом идет китайский Макао — 29,3 ВВП. Фото: Макао (pixabay.com/falco)

В пятерку городов также попали Орландо (США, 18,7% ВВП) и Анталия (Турция, 17,6% ВВП).

В первой десятке оказались такие города, как Венеция (Италия), Лас-Вегас (США), Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Дубровник (Хорватия).

Напомним, были названы самые лучшие города для путешествий в этом году. Эти направления вызывали наибольший интерес иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что Киев, Харьков и Львов вошли в рейтинг самых опасных городов мира.

Кстати, журнал Forbes назвал самые страшные места во Вселенной. На первом месте оказалась Темная туманность SH2-136, ее еще называют "Призрак". Достигнуть ее можно за 1200 световых лет.

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