ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Названы самые зависимые от туризма города мира

Lite » Путешествия 13.11.2018 - 10:38
Названы самые зависимые от туризма города мира
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Туризм генерирует почти половину доходов мексиканского Канкуна

Мексиканский курорт Канкун назван городом с самой высокой зависимостью от туризма. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Отмечается, что туризм генерирует почти половину ВВП города (49,6%). Большую часть иностранных посетителей Канкуна составляют американцы — 63 процента. В последнее время город часто посещают жители Канады и Аргентины.

Названы самые зависимые от туризма города мираФото: Канкун (pixabay.com/FlavioMoura)

В пятерку городов также попали Орландо (США, 18,7% ВВП) и Анталия (Турция, 17,6%  ВВП).

В первой десятке оказались такие города, как Венеция (Италия), Лас-Вегас (США), Бангкок (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Дубровник (Хорватия).

Напомним, были названы самые лучшие города для путешествий в этом году. Эти направления вызывали наибольший интерес иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что Киев, Харьков и Львов вошли в рейтинг самых опасных городов мира.

Кстати, журнал Forbes назвал самые страшные места во Вселенной. На первом месте оказалась Темная туманность SH2-136, ее еще называют "Призрак". Достигнуть ее можно за 1200 световых лет.

20 реальных деревушек, которые словно вышли из сказок (видео: STYLER.rbc.ua)

Новости Украины КитайтуризмМексикаМароккоГородпутешествия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь