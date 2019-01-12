Ураинские яхтсмены пересекли Атлантику: впечатляющие фото путешествия

Фото: пресс-служба

Украинская команда пересекла Атлантический океан

В декабре минувшего года украинская команда яхтсменов финишировала в международном парусном соревновании Atlantic Rally for Cruisers 2018. Спортсмены пересекли Атлантический океан и прошли 2700 морских миль (5000 км).

Экипаж украинский команды состоял из шести участников. Они признались, что ежедневно вставали в 6:00 и несли вахту. Для того, чтобы ускорить судно, члены экипажа по очереди приседали 1200 раз по противоположным бортам лодки.

Фото: пресс-служба

К слову, в преддверии Рождества украинцы украсили яхту подручными средствами: сделали нарезку из фруктов и овощей, замочили их в соленой воде, а затем высушили, повесив на сетки. Завтрак у экипажа был оригинальным – они питались летучими рыбами, которых выбрасывало на борт.

Фото: пресс-служба

Регата Atlantic Rally for Cruisers проводится с 1986 года. Яхты стартуют с Канарского архипелага - остров Гран Канария, на запад через Атлантический океан в Карибский бассейн.

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