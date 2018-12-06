Чому небезпечно пити каву і чай у літаку

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В воді можуть знаходитися небезпечні бактерії

Експерти попередили, що чай та кава, які пропонуються на борту літака, можуть завдати серйозної шкоди здоровю, оскільки резервуари для води занадто брудні та можуть містити небезпечні бактерії. До такого висновку прийшли американські вчені, передає New York Post.

Експерти Food Policy Center Хантерского коледжу перевірили харчування в літаках 11 авіакомпаній і розкрили правду про забруднення води на борту лайнера.

Як пояснили фахівці, цистерни для води не чистять належним чином, тому в них можуть знаходитися небезпечні бактерії, наприклад, кишкова паличка. Співробітники авіакомпаній, опитані дослідниками, розповіли про процедури обслуговування резервуарів для води. З'ясувалося, що багато процедур, що стосуються прибирання, проводяться досить поверхово.

"Після приземлення літака цистерни не спорожняються і не очищаються, так як на це немає часу. Резервуар для води заповнюють рідиною доверху після кожного використання. Все, що осідає на дні, залишається у воді", — пояснив виконавчий директор Food Policy Center Чарльз Платкин.

Він додав, що за правилами американських авіакомпаній цистерни з водою очищаються лише чотири рази в рік. Експерт також порекомендував взяти з собою антисептик і використовувати його після відвідування вбиральні, а не мити руки тече з крана водою.

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Відео: РБК-Україна