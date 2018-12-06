Почему опасно пить кофе и чай в самолете

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В воде могут содержаться опасные бактерии

Эксперты предупредили, что предлагаемые на борту самолета чай и кофе могут нанести серьезный вред вашему здоровью, поскольку резервуары для воды слишком грязные и могут содержать опасные бактерии. К такому выводу пришли американские ученые, передает New York Post.

Эксперты Food Policy Center из Хантерского колледжа проверили питание в самолетах 11 авиакомпаний и раскрыли правду о загрязненности воды на борту лайнера.

Как пояснили специалисты, цистерны для воды не чистят должным образом, поэтому в них могут находиться опасные бактерии, к примеру, кишечная палочка. Сотрудники авиакомпаний, опрошенные исследователями, рассказали о процедурах обслуживания резервуаров для воды. Выяснилось, что многие процедуры, касающиеся уборки, проводятся весьма поверхностно.

"После приземления самолета цистерны не опорожняются и не очищаются, так как на это нет времени. Резервуар для воды заполняют жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде", — пояснил исполнительный директор Food Policy Center Чарльз Платкин.

Он добавил, что по правилам американских авиакомпаний цистерны с водой очищаются всего четыре раза в год. Эксперт также порекомендовал взять с собой антисептик и использовать его после посещения уборной, а не мыть руки текущей из крана водой.

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Видео: РБК-Украина