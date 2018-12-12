"Как в мишленовских ресторанах": ведущий "Орла и Решки" признался, где пробовал самый вкусный борщ

Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Синельников подчеркнул, что блюдо стоило намного дешевле, чем оно бы обошлось за границей

Один из ведущих популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Женя Синельников отметил, что самый вкусный борщ он пробовал в Украине, а именно — в одном из ресторанов Чернигова. При этом ведущий подчеркнул, что украинское блюдо с подачей, "как в мишленовском ресторане", стоило всего 60 грн. Об этом Синельников рассказал в интервью LITE.

Напомним, что команда "Орла и Решки" запустила новое шоу о городах Украины — "Дома лучше", в рамках которого определяют их туристический потенциал.

Интересно, что в программе также есть интересная "рубрика" — так называемый "индекс борща", когда ведущий в одном городе пробует самый дешевый и самый дорогой борщ, определяя затем его среднюю стоимость.

"По этому показателю в принципе все понятно. Если в Днепре средняя стоимость борща 77 грн, то мы понимаем, что этот город будет подороже, скажем, Чернигова, где "индекс борща" — 46 грн. "Индекс борща" дает понять общую ценовую категорию города", — объясняет задумку Женя Синельников.

Также Синельников подчеркнул, что именно в Чернигове он попробовал "один из самых вкусных борщей в своей жизни".

"В Чернигове был один из самых вкусных борщей в моей жизни! И стоил он 60 грн! А подача, как в мишленовских ресторанах", — вспоминает Синельников.

Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Также ведущий "Дома лучше" советует рассмотреть именно Чернигов киевлянам, как тихий городок для уикенда.

"Многие думают, что за чем-то необычным нужно ехать куда-то далеко. На самом деле необычное и интересное есть вот здесь, под боком. К примеру, от Киева до Чернигова полтора часа пути. Вы попадаете в потрясающий тихий уголок на уикенд. Снимаете меленькую гостиницу в центре, чтобы выходить и видеть подсвеченные фонтаны, дома. Зашел в ресторан, поел и выпил — 150 грн. И все это на хорошем уровне!" — рекомендует Синельников.

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" рассказала о поездке на Шри-Ланку. Ведущая отметила, что этот остров покорил ее.

До этого популярная ведущая "Орла и Решки" Ивлеева решила стать актрисой.

Интервью с Женей Синельниковым (видео: LITE)