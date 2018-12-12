"Дома лучше": ведущий Орла и Решки о съемках в Украине, индексе борща и "экстремальной конфетке"

Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

О "Дома лучше", Украине, борще и "совковом колорите" — в интервью Жени Синельникова для LITE

"Орел и Решка" об Украине — мечта многих поклонников популярного тревел-шоу, которое за более 7 лет активных путешествий успело побывать в наиболее отдаленных уголках нашей планеты.

Долгое время режиссер-постановщик и ведущей "Орла и Решки" Женя Синельников вынашивал идею создания серии выпусков об украинских городах. Воплотить идею команда смогла осенью 2018 года, порадовав искушенных зрителей уютными прогулками по знакомым улицам.

"Дома лучше" — долгожданное детище создателей "Орла и Решки". Ребята решили не просто ездить по городам Украины и определять их туристических потенциях, но и взяли на себя действительно важную миссию — развитие внутреннего туризма нашей страны. На сегодняшний день уже готовы выпуски из Запорожья, Днепра, Чернигова и Полтавы.

"У нас есть завораживающие места, прекрасные люди. Просто мы не умеем этим восхищаться, ценить это", — говорит Женя Синельников.

LITE встретился с идейным вдохновителем и ведущим "Дома лучше". Женя рассказал о новой программе, "плюсах" и "минусах" украинских городов, вспомнил, где пробовал самый вкусный борщ, а также объяснил, почему Украина — это "вкусная конфетка без обертки".

Женя Синельников о новом проекте "Дома Лучше": ЧАСТЬ 1

Женя Синельников о новом проекте "Дома Лучше": ЧАСТЬ 2

Женя, первым делом поздравляем с выходом новой программы "Дома лучше". Это действительно крутой и очень долгожданный проект для Украины. В принципе, сотни хвалебных комментариев под видео говорят сами за себя. Выпуски выходят в рамках "Орла и Решки", хотя формат немного отличается, скажем так, от привычных "традиций"…

Мы так и хотели! Ведь мы делаем более веселое, легкое, не настолько серьезное тревел-шоу, в котором позволяем себе приехать на локацию и не раскрыть ее, а просто прохохмить, передать атмосферу.

"Орел и Решка" — это путеводитель. Мы подробно рассказываем, что именно туристу стоит увидеть, куда ему сходить, за сколько… "Дома Лучше" — своеобразная "зажигалка", цель которой — пробудить желание путешествовать по Украине. Вот когда встречаешь человека, а он тебе говорит: "Слушай, не ожидал, что Днепр ТАКОЙ город! Прямо захотелось туда поехать". И вот это "захотелось поехать" — самое главное. А локации, во сколько обойдется, гостиницы — этого в интернете полно! Все сами подготовятся, сами все узнают. Нам важно "зажечь" человека.

В комментариях под выпусками "Дома лучше" массово интересуются, планируете ли в будущем рассказывать, где можно остановиться, во сколько обойдется питание?

Многие, когда пишут подобные комментарии, в какой-то степени ждут формата "Орла и Решки", которая задала тон тревел-шоу. Поэтому все интересуются, а как добраться, какая гостиница и т.д. Но посмотрите в интернете — и вы найдете еще больше информации. Все равно когда ты планируешь поездку, ты прорабатываешь маршрут, цены.

"Наши города не уступают многим европейским и мировым", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Кстати, у нас есть "индекс борща" (ред. — в каждом городе Украины ведущий "Дома лучше" пробует самый дешевый и дорогой борщ, вычисляя его среднюю стоимость). По этому показателю в принципе все понятно. Если в Днепре средняя стоимость борща 77 грн, то мы понимаем, что этот город будет подороже, скажем, Чернигова, где "индекс борща" — 46 грн. "Индекс борща" дает понять общую ценовую категорию города, а все остальное — уже сам.

В комментариях даже предположили, мол, вы отказались от "двухдневного формата", так как вам якобы "нечего снимать". То есть в каких-то городах развлекательная программа победнее и не хватит интересных моментов для двухдневного отдыха.

Неправда! Наши города, по которым мы ездим, не уступают многим европейским и мировым. Просто там, за границей, у вас другое отношение: "Ой, это же город на берегу океана, это же ЮАР, так интересно". За границей мы все воспринимаем как "вау", а у себя дома думаем, мол, "та это же Полтава, что в ней интересного?!" Мы не привыкли думать, что это большой и интересный город, в котором живут около 300 тыс. человек, они находят, чем заняться, как развлечься и где оторваться. Значит, там есть, что делать! Задача "Дома лучше" — поменять взгляд наших людей, показать, что украинские города не менее интересны.

К слову, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров неоднократно говорил, что также планирует снять сезон в Украине, однако есть проблема — ему сложно отыскать достаточное количество интересных моментов для полноценного сезона…

У него другое шоу! Мы больше как путеводитель, мы заряжаем, у нас больше динамики. А Комаров углубляется в детали, погружается в жизнь, находит какие-то интересные штуки. Да, ему будет тяжело найти удивительные моменты в Украине, потому что мы живем среди этих моментов, они нам обыденны.

У нас же другой подход. Мы наоборот рассказываем, как у нас много всего. Что можно туда пойти и вот сюда, и вот это поделать — мы не углубляемся в детали. Поэтому для нашей программы есть огромнейшее поле действия в Украине.

Сколько выпусков вы уже сняли?

Семь. Будет еще восьмой монтироваться прямо перед Новым годом.

"Дома лучше" в Днепре

А сколько сезонов планируете?

Это YouTube-проект, у него нет какой-то четко выраженной "сезонности" и даже хронометража. В этом году будет восемь выпусков, но это не значит, что сезон — это обязательно восемь передач.

"Дома лучше" будет исключительно интернет-проектом или планируете запускать его на ТВ?

Это интернет-проект. Потому что в интернете мы позволяем себе "гнать" (смеется). Здесь другая подача, нет жесткой цензуры — в хорошем смысле.

Как пример. "Орел и Решка" едет во Вьетнам. Естественно, мы хотим снять сюжет о том, что там едят собак. Конечно, мы расскажем, что во Вьетнаме с этим борются, хотят от этого уйти. Но в принципе это интересная тема. Более того, мы хотим поехать на ферму, где специально выращивают собак. Но все равно вся эта история под очень большим вопросом. Потому что ни один телеканал не хочет это показывать, ведь по факту это жестокое обращение с животными. И все понимают, что это "скользкая тема". Так вот в интернете нам бы никто не запретил это снимать и показывать. И в этом главная фишка — мы сами решаем, что интересно, а что нет.

Безусловно, у нас также есть "внутренний цензор". Определенных ужасов мы не показываем, та как понимаем, что может оттолкнуть людей, что неприемлемо. И все же на YouTube у нас руки более развязаны.

То есть присутствие "Дома лучше" только на YouTube не связано с тем, что этот проект нерентабельный или не окупается?

К нам обратилось уже два телеканала с предложением о трансляции, которым мы отказали.

Проект окупается?

На данный момент (ред. — с выходом первых четырех выпусков) мы вышли в ноль. Скажем так, он не приносит денег. Это больше фановый проект, который очень давно зарождался, мы очень хотели его делать, и он делается не ради денег, а ради поднятия общей массы людей, активизации внутреннего туризма в Украине.

Если в следующих сезонах получится заработать — прекрасно. Не получится — ну так это и не первоочередная цель.

Сколько человек работает над проектом?

Три, иногда четыре. В основном это я, оператор и продюсер. Еще на постпродакшине работают четверо человек — и все.

"У нас есть завораживающие места, прекрасные люди. Просто мы не умеем этим восхищаться, ценить это", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Вы уже посетили Запорожье, Днепр, Чернигов, Полтаву. Какие интересности выделили для себя в этих городах?

На самом деле удивляешься в каждом городе! Например, в Днепре это театр одного актера "Крик". Мы изначально как думали: "Ну театр одного актера, ну с 1989 года играет, ну понятно, что в Днепре его любят, но раз посоветовали — пойдем поснимаем"… У меня просто челюсть отвисла, до какой степени это круто! Это не просто региональный, это международный уровень! Хотя на сцене не происходит никакого "экшена", актер просто говорит, держит паузы, а у тебя мурашки бегут по коже. Это потрясающе.

В Луцке меня удивил музей современного искусства. Там даже не в размахе дело, не в том, как он сделан. Очень классная выставка, сами экспонаты. Реально очень стильно, интересно.

В Житомире есть скала "Голова Чацкого" (ред. — скалистый обрыв на берегу реки Тетерев). Ты смотришь — реально голова! Никто ее не высекал, это настоящее природное чудо. И находится оно совсем рядом, в Житомире.

И вот в каждом городе встречаешь такое… Когда мы только обсуждали украинские выпуски, оператор отнесся к этому скептически, мол, "ну это же Украина, чем мы будем удивлять, должно же быть красиво, эффектно". Мы отсняли четыре города, и он был поражен, насколько в Украине интересно! У нас есть завораживающие места, прекрасные люди. Просто мы не умеем этим восхищаться, ценить это.

До начала съемок "Дома лучше" как часто лично вы посещали разные города Украины?

Как турист ездил по "классике": Одесса, Львов. Но до "Орла и Решки" я работал на других проектах, поэтому объездил много городов Украины. Приятно, когда ты приезжаешь в город и видишь там положительные изменения. Допустим, меня поразил Чернигов. В моих воспоминаниях это был совершенно другой город. Приехал — в принципе узнаю его, но вот появилась "грядка" обалденных фонтанов, а вот здесь сделали улицу ресторанов. Что-то переделали — ты уже в "другом" городе, другая атмосфера. Он уже не выглядит "обшарпанно".

Хотя некоторые зрители даже упрекнули вас, мол, "вот когда заграницу снимаете, то стараетесь сделать яркую картинку, а Украину снимаете серо".

Надо признать, что у нас много серости в стране. У нас много плохих дорог, бордюров, много того, что нужно менять. В принципе одна из функций проекта "Дома лучше" — как-то менять всю эту серость, обшарпанность. У нас есть много вкусного, а обертка иногда не ахти. За границей часто встречается красивая обертка и ты думаешь: ну вот сейчас будет просто класс. Приезжаешь, а конфетка не очень.

Так вот с конфеткой в Украине в принципе сложилось, а с оберткой — пока что нет.

Но ничего, будет пятый сезон (улыбается) и мы будем наблюдать, как постепенно Украина становится ярче, красивее и интересней.

"У нас есть свой уникальный колорит именно благодаря тому, что здесь все смешалось, как горючая смесь", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

В каждом выпуске вы интересуетесь мнением о городе у иностранных туристов. Так вот в Днепре мужчина-иностранец как-то говорил, что в Украине есть своя самобытность, колорит — нам не нужно меняться. Как считаете, он прав?

Нет, конечно! Стоять на одно месте — это глупость. Это значит откатываться назад. Естественно, нам нужно меняться!

Но он был прав с другой точки зрения… Мы не Амстердам — у нас нет таких велодорожек; мы не Копенгаген по каким-то продуманным вещам. Но мы — Украина, мы нечто среднее между Европой и Азией. У нас есть свой уникальный колорит именно благодаря тому, что здесь все это смешалось, как горючая смесь. С одной стороны, у тебя есть лакшери-условия, ты можешь вкусно поесть, отдохнуть. Но все это обрамлено "экстримом". И благодаря этому мы не похожи на Амстердам или Копенгаген. Это наша фишка. Это не значит, что нам нужно оставить все, как есть. Естественно, нам нужно плавно все менять и переделывать. Но интересно то, что уже сейчас это работает! Уже сейчас европеец приезжает к нам и понимает, зачем он сюда едет.

Это как раньше иностранцы ездили в Польшу или в бывшие страны Югославии за каким-то "советским налетом". Для нас это "совок", а для них — колорит, у них такого никогда не было. Допустим, тот же Житомир, который сейчас переделывают и пытаются избавиться от всего "совкового". Мне кажется, это не совсем правильно, потому что есть очень много классных "советских" городов, которые могут привлекать зарубежного туриста.

К слову, в Будапеште собрали советские памятники в музей под открытым небом.

И сделали потрясающий музей, который стоит посмотреть. Кстати, мы там были. Интересно! Даже не думал, что есть такое количество разных Ленинов (улыбается). Они поступили правильно, это отличный музей для туристов. Там есть плата за вход, кафе — все сделано для туриста, который хочет прикоснуться к "совковой магии".

"С конфеткой в Украине в принципе сложилось, а с оберткой — пока что нет", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

У вас такой богатый опыт путешествий, что уже можно обратиться к вам, как к "министру туризма")) Что, по вашему мнению, больше всего отталкивает как иностранных гостей, так и мешает в Украине развивать внутренний туризм?

У нас в принципе делают вид, что туристов не существует. Нет программ, парковок, продуманной политики страны в этом плане. У нас есть интересные места вопреки, а не благодаря.

Рассмотрим тот же Житомир с "головой Чацкого". Это действительно очень интересное, атмосферное место. Но у тебя нет ни гео-точки на карте, ни парковки, ни ограждений — ничего. Вот место есть, туда хочется приехать, а даже обыкновенной дорожки к нему нет. А как туда сможет приехать бабушка американка, которая еле ходит, но хочет приехать и посмотреть Украину?! Как она туда приедет, если ей нужно прыгать по камням и обрывам? Она элементарно не пойдет туда, чтобы не убиться.

У нас есть целый комплекс проблем на пути развития туризма в Украине.

Давайте тогда о положительном. Что действительно уникального выделяет Украину в глазах иностранного туризма на международном туристическом рынке?

Во-первых, гремучая смесь "совка" и развивающейся страны. Во-вторых, у нас огромная свобода. Постараюсь объяснить. Такого, конечно, нельзя по телевизору говорить, но любой турист хочет позволить себе определенные вещи… Нельзя ехать быстрее 60 км/час, но вот иногда хочется. В Украине есть огромное количество того, чего нельзя, но если аккуратно, по чуть-чуть, то можно (улыбается).

Да, но с другой стороны, если бы у нас все поступали правильно, то и ям бы на дорогах было меньше, и других проблем…

Естественно! К сожалению, в стране ты не можешь вот так сразу все поменять к лучшему. Это живой организм. Ты начинаешь что-то делать, а он реагирует на твои действия спустя какое-то время. Невозможно его резко поменять.

Но сейчас мы живем в такой конъектуре, когда ты можешь позволить себе многие вещи. Нельзя после 10-ти вечера кричать на улице, но если у тебя хорошее настроение, то можно — и больших проблем у тебя даже не будет. Нельзя пить алкоголь на улице, но даже если тебя поймают, то ты сможешь отделаться устным предупреждением. А если ты в Европе что-то нарушишь, у тебя могут быть большие проблемы.

В-третьих, Украина — неимоверно вкусная страна!

Что нужно туристу? Поесть, посмотреть на красивых девушек, как бы банально это звучало. Но даже если турист приехал со своей девушкой, ему все равно приятно, когда вокруг него стильные, красивые люди. Ну и мера свободы, когда хочется загулять и не бояться, что это выльется в какой-то конкретный минус.

"Украина — неимоверно вкусная страна", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Вопрос наивный и все же. К вам обращались из администраций городов, в которых вы снимали "Дома лучше"? Быть может, кто-то из чиновников пообещал прислушаться к вашим замечаниям, все исправить?

Пока что нет. Чтобы кто-то позвонил из чиновников, поблагодарил и обещал исправить что-то — такого не было. Но есть очень много положительных комментариев от зрителей. Есть также предложения на будущее, многие предлагают свою помощь.

Женя, вы ведь родом из Запорожья, и это был первый город "Дома лучше". Как-то смогли под иным углом взглянуть на свой родной город?

К сожалению, Запорожью безумно не повезло. Когда мы снимали пилотную версию, была ужасная погода. А я знаю, что этот город намного красивее, чем мы смогли его показать. Просто когда пасмурно и холодно, никто не сидит в открытых кафешках, не смеется. Поэтому Запорожье получилось немного серенькое и печальное.

Вот уже с Днепра пошла более-менее неплохая погода, люди выходили на улицы, улыбались. Так что с Запорожьем не получилось так, как хотелось.

Первый выпуск "Дома лучше" — Запорожье

А когда приступили к съемкам "Дома лучше"?

В начале осени.

А почему не весной, когда картинка поярче?

Весной снимали "Орел и Решка"… На самом деле проект "Дома лучше" готовился очень давно — в наших головах. Долго обсуждался. И как-то в течение всего трех дней мы приняли решение снимать этот проект. Мы встретились и поняли — либо снимаем сейчас, либо через какое-то время. А там будет какая-то поездка, потом вторая, третья, времени не будет… Лучше сделать хорошо сейчас, чем идеально, но когда-нибудь.

Так расскажите, как же появился этот проект. Это была лично ваша идея или командная работа?

Этот проект родился в двух головах: моей и Сергея Гулейкова (ред. — креативный продюсер TeenSpiritStudio). Мы с ним приняли решение, что нельзя больше тянуть — поехали снимать. Получится — прекрасно. Не получится — зато месяц попутешествуем по Украине. И за месяц сняли семь выпусков, восьмой будет уже новогодний. То есть проект финализировался в двух головах, но вынашивался всей съемочной группой.

"Когда возвращаешься из Бангладеша, то восхищаешься тому, как у нас все чисто, ухожено", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

По сути он родился по проспекту Бажана в Киеве. Миллион раз, когда ты едешь из Борисполя (ред. — где находится международный аэропорт "Борисполь") в Киев и проезжаешь по этому проспекту, ты думаешь — вот мы вернулись, какое впечатление от Киева будет у нас, как у туристов? Мы обратим внимание на грязные машины или на большие строящиеся дома — признак активно развивающегося города? Или, быть может, это будут таксисты, которые не знают английского языка? Или это город, в котором все забито рекламой — дорожных знаков не видно?

То есть каждый раз было разное впечатление. Если ты возвращаешься из Нью-Йорка, то думаешь, мол, "боже, как же у нас все… ну не мегаполис". А когда возвращаешься из Бангладеша, то восхищаешься тому, как у нас все чисто, ухожено, какая развитая цивилизация, никто не писает на улицах. У тебя всегда разные впечатления от этого города. И естественно захотелось разобраться — так какой же он, Киев...

Изначально мы думали показывать украинские города с точки зрения иностранного туриста. Позже все-таки решили поднимать внутренний туризм.

О Киеве будет выпуск?

Думаю, о Киеве будет даже два выпуска — зимний и летний. Но их еще не сняли.

"Ты за первый день от людей понимаешь, из чего состоит их город", — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

Давайте еще раз вернемся к формату. Знаете, в комментариях под выпусками разворачиваются целые "батлы" относительно "вставок с мемасиками". Кому-то нравится, кто-то пишет, что это портит впечатление. Вы на ходу придумали такую "фишку", чтобы придать выпускам "интерент-момент"?

Все решается в пилоте. Мы поехали снимать Запорожье и вообще не понимали, что снимать, как это все будет. Вообще первые выпуски по подаче напоминают "Орел и Решка": есть подводка, заход, выход — с каждым выпуском этого будет становиться все меньше. К концу первого сезона это будет конкретно "ютубовский формат". Он будет более блогерский, легкий, в хорошем смысле дурной. Будет очень много юмора.

Так вот когда мы монтировали пилот, попробовали несколько вставок. Это показалось смешным и решили так делать. Кому-то заходит, а кому-то нет. Но здесь, мне кажется, проблема только в подборе правильных вставок, также их нужно сокращать по времени. Но мы от них отказываться не будем, это смешно.

Это ведь правда, что вы едете в город без заведомо подготовленного сценария?

Чистая правда! Естественно, есть какая-то форма подготовки: что из себя представляет город, набросок каких-то топовых локаций, которые скорее всего посоветуют. Например, если вы приезжаете в Черновцы, вы не можете не посетить Черновицкий национальный университет. Вам в любом случае его порекомендуют.

В этом есть неимоверный кайф — когда ты не продумываешь историю выпуска, а приезжаешь в город и первый день спрашиваешь у людей, куда сходить, что посмотреть, что они думают о своем городе, меняется ли он, а как таксисты к нему относятся и т.д. Ты за первый день от людей понимаешь, из чего он состоит, какой этого город энергетически. И это самое важное.

Мы идем от людей, спрашиваем у них, что они считают в своем городе лучшим. Ни интернет, ни обзоры, ни TripAdvisor — люди. И вообще, знают ли они о каких-то вещах, которые есть у них в городе. Очень часто подходишь к человеку с вопросом, куда сходить в его городе. А он тебе: "Та никуда". В Житомире многие говорили: "Та в Киев езжайте; мы в Киев ездим тусить".

"Подрывайтесь и езжайте куда-нибудь!" — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

В "Орле и Решке" ведущие часто акцентируют внимание на том, что главное впечатление о городе формируют его жители. Что на счет Украины?

Все хорошо, прямо прекрасно! На самом деле снимать дома намного легче. Свой менталитет, ты всегда можешь спокойно с людьми поговорить, знаешь плюс-минус их реакцию. Кроме того, у нас очень открытые к общению люди.

Когда мы снимали коптером на плотине — а это режимный объект, там снимать нельзя — к нам подошел охранник. И вот идет он к нам. Мы, как обычно, начинаем сворачиваться. Думаем, мол, ну вот что сняли, то и будет. А охранник подошел и стал вместе с нами наблюдать за съемкой. Да, нельзя, но он видит, что мы как туристы снимаем издалека, мы не акцентируем на каких-то запрещенных вещах, нам нужна общая картинка. То есть он подошел, узнал, кто мы, что мы. Не было категорического запрета, как это было бы в другой стране.

Общение проходит гораздо проще и легче. Это прекрасно!

Женя, в финале, как опытный путешественник, что бы вы посоветовали нашим читателям?

Подрывайтесь и езжайте куда-нибудь!

Не можете полететь — езжайте поездом. Не можете поездом или на машине — пройдитесь пешком в соседний район. Говорят, что человек отдыхает тогда, когда у него меняются картинки перед глазами. Конечно, когда ты уезжаешь из своей страны, у тебя конкретно меняется картинка: пальмы, океан, другие запахи, вода. Но другие запахи уже есть в соседнем городе!

Многие думают, что за чем-то необычным нужно ехать куда-то далеко. На самом деле необычное и интересное есть вот здесь, под боком. К примеру, от Киева до Чернигова полтора часа пути. Вы попадаете в потрясающий тихий уголок на уикенд. Снимаете меленькую гостиницу в центре, чтобы выходить и видеть подсвеченные фонтаны, дома. Зашел в ресторан, поел и выпил — 150 грн. И все это на хорошем уровне! В Чернигове был один из самых вкусных борщей в моей жизни! И стоил он 60 грн! А подача, как в мишленовских ресторанах.

"Спонтанные путешествия — это песня!" — Женя Синельников (фото: LITE/ Виталий Носач)

И еще важная мысль. Мы отдыхаем до тех пор, пока у нас есть воспоминания, эмоции от поездки, пока мы рассказываем о ней на работе, друзьям, как было круто на волнах, как вы катались на машине… Эти воспоминания отвлекают тебя от повседневной жизни — ты отдыхаешь. Так вот намного сильнее запоминаются спонтанные выходки, незапланированные путешествия, когда есть проблемы, которые необходимо преодолевать. И вот когда ты их преодолеешь, ты запомнишь их лучше, чем пятизвездочные гостиницы, бассейны и ультра-олинклюзив. Ну да, ты полежал, отдохнул, а вспомнить что?! Поэтому спонтанные путешествия — это песня!

Напомним, ранее LITE общался с украинским путешественником, который расскзал о самых маленьких городах мира.

Также обратите внимание на топ-10 самых красивых городов мира в период новогодних праздников.