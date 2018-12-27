Казкова подорож до Санта-Клауса: як українцям відпочити в Лапландії

Фото: Казкова зимова Лапландія (колаж РБК-Україна)

Фінська Лапландія для зимового відпочинку з кожним роком цікавить все більше українців

Щороку все більше українців цікавляться зимовим відпочинком у фінській Лапландії. Більшість наших туристів цінують такий вид відпустки за затишок, святкову різдвяну й новорічну атмосферу та місцеві цікавинки, яких не знайти в інших країнах.

Чим для українців цікава Лапландія та які автентичні зимові розваги чекають на нашого туриста в цьому регіоні – на прохання RBC-Lite розповідає Ігор Кучер, мандрівник і директор туристичної компанії Nordic Travel.

Унікальне полярне сяйво і будинок Санта-Клауса

Раніше ми вже писали про те, що у фінській Лапландії можна побачити унікальне явище природи – полярне або північне сяйво. Втім, дізнатись, коли саме можна його побачити, стає відомо тільки за добу або за кілька годин до його появи.

На думку Ігоря Кучера, фінська Лапландія – одне з найкомфортніших місць для споглядання цього явища: добратися туди з Києва можна одним чартерним рейсом без пересадок, а погода на зимові свята тв Лапландії насправді не така морозна, як багатьом здається.

Фото: Зустріч Нового року та відпочинок на Різдво в Лапландії (pixabay.com)

Щоправда, сфотографувати це явище досить складно: для цього потрібно мати професійне обладнання, високочутливу оптику та спеціальні навички.

Крім того, українських туристів у фінській Лапландії цікавить зустріч зі справжнім Санта-Клаусом. Такий вид зимового відпочинку завжди цікавий дітям: вони із задоволенням відвідують резиденцію Санта-Клауса: там з ним можна поспілкуватися, отримати подарунок та масу незабутніх вражень. До того ж, Санта-Клаус знає привітання на безлічі мов світу.

Фото: Північне сяйво - унікальне явище природи, яке можуть побачити туристи у Лапландії (pixabay.com)

Також українські туристи відвідують у Лапландії тематичні різдвяні ярмарки, де можна купити безліч сувенірів на будь-який смак.

Унікальні палаци та скульптури із льоду

У другій половині осені, коли температура падає нижче нуля і починає йти сніг, у Лапландії починають будувати льодові та снігові скульптури й навіть льодові будиночки. Для їх створення запрошують майстрів з України, з Китаю та інших країн.

"Для цього фіни запрошують іноземців, які спеціалізуються на створенні таких споруд зі снігу, бо у Фінляндії насправді не так багато місцевих мешканців і, відповідно, не так багато спеціалістів у цій сфері", - розповідає мандрівник.

Фото: Туристи в Лапландії живуть у затишних дерев’яних будиночках (надане Nordic Travel)

Щороку палаци із льоду та снігу на півночі Фінляндії будують по-іншому, присвячуючи різним темам. Наприклад, минулого року головною тематикою була "Гра престолів": у Лапландії будували льодових драконів та інших персонажів із книги й однойменного серіалу. Скульптури оформлюють колоритною під світкою, яка додає їм зимової святкової атмосфери.

Катання на бігових лижах

Лапландія привертає увагу туристів також і катанням на бігових лижах.

Хоча саме серед українців цей вид активного руху не такий популярний. А дарма: у Лапландії він дозволяє насолодитися місцевими колоритними ландшафтами, а за рівнем фізичного навантаження близький до серйозного тренування у спортзалі.

Фото: Зустріч Нового року в Лапландії (pixabay.com)

У Лапландії є траси для бігових лиж. З маршрутами можна ознайомитись за картами: як роздрукованими, так і викладеними он-лайн.

Ці траси за своєю довжиною часто не поступаються снігоходним і автомобільним трасам, тобто на лижах в регіоні можна добратися з одного міста в інше.

"Звичайно, тут постає питання, чи вистачить у туриста на це сил. Бо це активний спорт, який забирає значно більше енергії, ніж при пересуванні на звичайних лижах. При русі на бігових лижах задіяна значно більша кількість м'язів", - каже Ігор Кучер.

Фото: Катання на оленях - популярна розвага в Лапландії (надане Nordic Travel)

Серед українців цей вид спорту не дуже відомий, адже в Україні практично немає, де покататися на бігових лижах.

"В Києві є траси. Але, звісно, вони не можуть у своїй якості змагатися з фінськими. Ну і, насправді, у нас не так часто випадає сніг, щоб подібні траси облаштовувати. У Фінляндії через особливості місцевого клімату мешканців пересуватися на бігових лижах вчать ще в школі. Для них це базова навичка. Вона для фінів настільки типова, як, скажімо, плавання для українців. Рідко коли зустрінеш фіна, який не вміє пересуватися на лижах. Так само, як і українця, який не вміє плавати", - додає директор Nordic Travel.

Сам мандрівник катається на бігових лижах з дитинства, але більшість фінів настільки добре треновані, що легко обганяють його на бігових трасах в Лапландії.

Фото: Затишна фінська природа чекає на туристів у Лапландії (надане Nordic Travel)

"Особливо дуже цікаво спостерігати, коли тебе обганяють бабусі й дідусі. Вони спокійно їдуть практично без зупинок, і по ним у більшості випадків не видно, що хоча б якось втомлюються", - каже Ігор Кучер.

Фіни легко пересуваються на бігових лижах із одного населеного пункту в інший

У Фінляндії також розвинений внутрішній туризм: фіни з південніших регіонів часто їдуть у відпустку у північні регіони, щоб покататися на бігових лижах.

"А от українці, які туди їдуть, рідко замовляють такі екскурсії. Бо це спорт, при якому ти напружуєшся і за дві години втомлюєшся, як після тренажерного залу. Я вважаю, це великий "плюс" такого спорту, адже ти на свіжому повітрі можеш потренувати і дихання, і абсолютно всі м'язи на своєму тілі", - вважає мандрівник.

Він згадує випадок, коли його знайомим у Лапландії знадобились послуги айті-спеціаліста. Як виявилося, коли він отримує замовлення в іншому місті, то легко пересувається на бігових лижах між населеними пунктами.

"Айтішник вкладає у вартість послуг також час, за який він дістається до клієнта, і вид транспорту, який при цьому використовує. Якщо їде на авто, це дорожче, а коли на бігових лижах – дешевше. Це показує те, наскільки пересування між містами Лапландії на бігових лижах – поширене серед місцевих явище", - каже він.

Фото: Січневі морози у Лапландії - не такі сильні, як багатьом здається. Мінус 15 може здаватися як мінус 5 (надане Nordic Travel)

Маршрути для пересування на лижах прокладені через дуже гарні й мальовничі місця, й самі траси постійно тримають у прекрасному стані. Після кожного випадання снігу по них регулярно їздять спеціальні машини для прокладання снігових трас.

Вони утрамбовують центральну частину траси, роблять спеціальну насічку для катання на бігових лижах біговим стилем коньок. Також прокладають дві лижні по боках траси для катання класичним стилем.

Лапландська екзотика – катання на снігоходах

Катання на снігоходах – це не тільки туристична принада, а й дуже популярний транспорт для місцевих мешканців, бо на них часто можна проїхати там, де не проїдеш на автомобілі.

"У Лапландії є спеціальні снігоходні траси: вони облаштовані в цілях безпеки, щоб люди на снігоходах не пересувалися там, де пересуваються автомобілі. Ці траси проходять по дуже красивих місцях: засніженими лісами, повз замерзлі озера. Тому це і дуже приємно, і зручно", - коментує Ігор Кучер.

Фото: Пересування на снігоходах - дуже поширене серед фінів явище (надане Nordic Travel)

Він вважає, що катання на снігоходах - це одна із найкращих екскурсій регіону, хоча вона не є найпопулярнішою саме серед наших туристів.

"На мою думку, така екскурсія в повній мірі дає відчути себе мешканцем заполярного краю. Санта-Клаус, катання на хаскі і на оленях – ці послуги в Лапландії передбачені більше для туристів: 100-150 років тому місцеві їздили на оленячих і собачих упряжках. Проте цей спосіб пересування залишився у сивій давнині. А от катання на снігоходах – це повсякденне життя місцевих саме в наші часи", - додає він.

Поради для українських туристів, які подорожують до Лапландії взимку

Варто пам’ятати, що морози у Лапландії – не такі страшні, як багато хто думає. Клімат там сухий, через який морози відчуваються набагато слабше.

"Я би сказав, за відчуттями мороз здається десь утричі меншим: мінус 15 у Лапландії відчувається, як у нас мінус 5. Протягом останніх років сильні морози бувають там дуже рідко, хоча ще років 15 тому мороз у мінус 50 взимку в Лапландії був звичним явищем. За ті дев'ять років підряд, коли я бував на Новий рік в Лапландії, я застав тільки один день, коли температура опустилася до мінус 38 градусів. Більше такого я зі своїх поїздок у Лапландію не пам’ятаю", - коментує директор Nordic Travel.

Теплі зимові речі брати у поїздку в Лапландію можна і варто, але якщо не вийшло, то вже на місці можна напрокат взяти дуже теплі комбінезони, рукавиці, тощо. Тоді ніякі морози не будуть вам страшні!

Фото: У Лапландію варто брати теплі речі, а от у сукні чи святковому костюмі навряд чи буде де ходити (надане Nordic Travel)

Найкраще брати з собою в Лапландію саме лижний одяг: він не продувається і не втрачає тепло за рахунок спеціального покриття - верхнього шару.

Краще не беріть із собою якісь дуже гарні і вишукані вбрання: там, скоріше за все, вам не буде де в них ходити.

"Та й самі місцеві дуже рідко наряджаються. Максимально прості і комфортні речі – це для мешканців Лапландії набагато поширеніша звичка, ніж вдягання вишуканого костюму чи вечірньої сукні. Також із собою можна взяти різний одяг для піддівання: шерстяні светри, наприклад. Варто брати в подорож стільки речей, щоб їх можна було одягнути у два шари під лижну куртку залежно від того, яка на вулиці погода", - звертає увагу мандрівник.

Нагадаємо, раніше український мандрівник розповів незвичайні факти про Лапландію.

Також ми підготували добірку місць, куди можна поїхати на Різдво українцям. Мюнхен, Лапландія і Прага - далеко не повний список місць, де можна провести незабутній зимовий відпочинок.

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