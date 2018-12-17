Новорічний відпочинок у Скандинавії: країни, де можна побачити північне сяйво

Фото: Полярне сяйво - красиве явище природи (pixabay.com)

В яких країнах під час зимового відпочинку можна побачити полярне сяйво - розповідає мандрівник Ігор Кучер

Все менше часу залишається до новорічних свят. Чим ближче довгоочікуваний відпочинок, тим частіше українці думають над тим, куди поїхати на Новий рік. Пропонуємо вам список північних країн, де можна провести незабутні зимові канікули і побути в самому серці дикої природи, насолоджуючись нею подалі від шумного мегаполісу. А ще - застати північне сяйво.

Полярне або північне сяйво – красиве природне явище, яке спостерігається за Полярним колом. Це оптичне явище, що відбувається у верхніх шарах атмосфери: при ньому окремі ділянки нічного неба красиво світяться.

На планеті такі явища бувають поблизу північної та південної широт біля магнітного полюса. Заряджені частинки (протони і електрони) потрапляють у атмосферу з космосу. На них діє магнітне поле планети, і частинки виходять у верхні шари атмосфери. Там вони зіштовхуються із молекулами газів і потім випромінюють світло. Триває полярне сяйво зазвичай від кількох хвилин до кількох днів. Спрогнозувати, коли саме воно виникне, можливо лише за кілька годин, і максимум - за добу.

Де побачити полярне сяйво?

Взимку українці часто їдуть на відпочинок до північних країн, де можна побачити це красиве явище.

"Де краще дивитись північне сяйво? Це питання часто цікавить людей, які хочуть взимку поїхати на відпочинок у північні країни. Якщо не брати Канаду, куди далеко летіти, і якщо теж не брати Росію, то лишається загалом чотири країни північної Європи, де можна спостерігати північне сяйво: це Фінляндія, Норвегія, Швеція та Ісландія", - розповідає мандрівник і директор туристичної компанії Nordic Travel Ігор Кучер.

Фото: Чим ближче до Полярного кола, тим яскравішим буде північне сяйво (pixabay.com)

Втім, в кожній з цих країн можна застати північне сяйво, яке буде дуже різним за інтенсивністю. Або - взагалі його не застати.

Що варто знати туристу, який хоче побачити це вражаюче явище природи – Ігор Кучер пояснює на прохання RBC-Lite.

Ісландія: не така північна країна, як здається

У цій країні щороку активно рекламують тури по спостереженню за північним сяйвом зимою, каже Ігор Кучер. Він вважає, що ця країна цікавіша для інших видів туризму і інших активностей. Але, на жаль, не найкраща саме для спостереження північного сяйва.

"Багато туристів думають, що ця країна знаходиться далеко на півночі. Але вона не так далеко насправді, як здається. Ісландія розташовується трохи південніше від Полярного кола, і лише невеликий острівець Ісландії знаходиться саме на Полярному колі. Але чим північніше, тим яскравішим буде північне сяйво. Тому в цій країні воно є, але часто не таке яскраве. Бо ті сонячні "частинки", коли заходять в атмосферу землі, то притягуються саме до полюсів землі, де діє магнітне поле", - каже мандрівник.

Фото: У Ісландії північне сяйво побачити можна, але воно там може бути не таким яскравим, ніж ближче до півночі (pixabay.com)

У зимовому відпочинку в Ісландії є ще один "мінус:" вона з усіх боків оточена океаном та омивається теплою течією Гольфстрім, і взимку там часто хмарно. Через це побачити північне сяйво там менше шансів.

Північне сяйво: явище, яке складно сфотографувати

Яким саме буде північне сяйво, залежить від двох факторів: сонячної активності, яка може щоразу змінюватись, і від погоди: небо можуть затягнути хмари. Або, навпаки, жодна хмаринка не буде помітна, і тоді це явище буде видно набагато краще.

"Не дивлячись на те, що в Ісландії часто бувають хмари, все одно є багато неймовірно гарних фотографій північного сяйва саме з цієї країни. Такі фото найчастіше зроблені місцевими фотографами. Або фотографами, які конкретно полюють за північним сяйвом. У них є необхідні штативи і якісна оптика".

Фотографи проводять буквально тижні у потрібній локації, і коли є сприятливий прогноз для сяйва, то їм вдається зробити ці вражаючі знімки, розповідає Ігор Кучер.

Фото: Поїхати на Новий рік у північні країни - прекрасна ідея для українців (pixabay.com)

За його словами, навіть в тих країнах, де найбільше шансів побачити яскраве північне сяйво, вдало сфотографувати його без професійної техніки доволі складно.

"Туристи, які прилетіли на кілька днів і мають із собою камеру, проте не мають світлочутливої оптики, штативу і навичок фотографії, то сфотографувати гарно північне сяйво практично нереально. Треба фотографувати на довгій витримці, правильно облаштувати експозицію. Але я впевнений: побачити північне сяйво на власні очі – це просто незабутні емоції! Це однозначно вражає", - зауважує він.

Норвегія: мальовничий Шпіцберген

Одне з найкращих місць, де північне сяйво яскраве і вражаюче – це острови Шпіцберген (норвезький архіпелаг, що знаходиться у Північному Льодовитому океані на відстані 1300 кілометрів від Північного полюса – ред.).

Фото: Шпіцберген - архіпелаг, що належить Норвегії (pixabay.com)

"Це острови, які належать Норвегії. Вони розташовуються значно північніше, ніж материкова Євразія. Там зазвичай погода взимку досить непогана, і хмари бувають не так часто. Туди літали наші туристи і потім розповідали, що бачили неймовірне північне сяйво на все небо практично кожну ніч! Вони літали туди конкретно за цим", - продовжує Ігор.

Проте слід пам’ятати, що в це місце з України треба летіти із двома пересадками. Прямих рейсів з Києва в цьому напрямку на даний момент немає.

"Це доволі специфічна локація. Там туризм є, але він у цій місцевості не такий розвинений, як, скажімо, у Лапландії", - звертає увагу Ігор.

Фінська Лапландія: ідеальний відпочинок для українців

Яка ж країна для споглядання північного сяйва для українського туриста найбільш комфортна? Така, щоб клімат був не надто холодний, і сам відпочинок був затишним?

"На мою думку, фінська Лапландія – найкомфортніше місце для споглядання північного сяйва для українців, враховуючи порівняно недовгий час перельоту і нижчі ціни. Ми замовляємо для наших туристів чартер, тому дістаємося туди без пересадок. Час у польоті займає три години", - каже Ігор Кучер.

Фото: “Фінська Лапландія – найкомфортніше місце для споглядання північного сяйва для українців” - Ігор Кучер (pixabay.com)

Фінська Лапландія – місце, куди можна долетіти з Києва набагато швидше, і на відпочинок там витратити менше коштів, якщо порівнювати із аналогічним відпочинком у Норвегії.

"Для порівняння, середня вартість туру в Лапландію – 800 євро на тиждень. Це вартість туру на вісім днів, враховуючи день вильоту та день прильоту назад. У Норвегії ж аналогічний відпочинок однозначно буде коштувати не менше 1,5 тисячі євро на людину, тобто майже вдвічі дорожче", - додає він.

Вірогідність побачити північне сяйво від року в рік змінюється. Північне сяйво у фінській Лапландії – не виключення.

"Два роки тому був "піковий" рік, в який північне сяйво було дуже яскравим: позаминулої зими панувала висока сонячна активність, і в той період я бачив у Лапландії найяскравіше північне сяйво у своєму житті! При тому що я до того був там взимку дев'ять разів. І лише тоді побачив це явище настільки вражаючим", - згадує мандрівник.

Фото: Спрогнозувати точний час, коли з’явиться північне сяйво, заздалегідь неможливо. Це стане відомо лише за день або максимум два, каже мандрівник (pixabay.com)

Зараз сонячна активність пішла трохи на спад. Та від того північне сяйво не стало менш вражаючим видовищем.

"Вже після приїзду в країну треба слідкувати за прогнозами. Проте спрогнозувати на кілька днів уперед це явище неможливо: найточніший прогноз - це тільки день в день, тому спрогнозувати це явище неможливо. По моєму досвіду, працюють тільки прогнози день в день. Тут грають роль два фактори: фактор погоди, бо важливо, щоб не було хмар. І фактор сонячної активності", - каже Ігор Кучер.

Нагадаємо, раніше український мандрівник розповів незвичайні факти про Лапландію.

Також ми підготували добірку місць, куди можна поїхати на католицьке Різдво українцям. Мюнхен, Лапландія і Прага - далеко не повний список місць, де можна провести незабутній зимовий відпочинок.

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