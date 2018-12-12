Католицьке Різдво 2018: куди поїхати на вихідні

Фото: Ярмарок на Католицьке Різдво (pixabay.com)

У багатьох містах Європи і в Україні перед Католицьким Різдвом проходять галасливі ярмарки

Чарівний період зимових свят починається з Католицького Різдва. На українців чекають триденні вихідні з 23-го по 25 грудня. Куди поїхати в цей довгий вікенд, щоб відчути казкову атмосферу свята, країни і міста з кращими різдвяними ярмарками - в добірці туристичних напрямків і порад від РБК-Lite.

Куди поїхати на Католицьке Різдво 2018: 20 ярмарків у Мюнхені

З усіх міст Німеччини найбільша кількість зимових ярмарків проходить у Мюнхені. На його вулицях щорічно організовують близько двох десятків різдвяних локацій, серед яких ярмарок з багаторічною історією на Марієнплац, смачні святкові частування в Мюнхенській резиденції, романтичний ярмарок в Англійському саду під віковими деревами і багато іншого.

На цих святкових ринках можна випити ароматний глінтвейн, поласувати випічкою, придбати хенд-мейд вироби та розважитися всією родиною.

Фото: Різдвяний ярмарок на Марієнплац (pixabay.com)

Крім того, до самого Нового року на пагорбі Терезієнвізе в Мюнхені проходить фестиваль мистецтв Tollwood з театральними та музичними постановками, цирковими номерами, шоу вар'єте. У міській ратуші можна написати лист Санта-Клаусу, а від Зендлінгських воріт відправляється різдвяний трамвай, всередині якого продають глінтвейн і пряники.

На Різдво в гості до Санта-Клауса: Лапландія

Побувати будинку у Санта-Клауса можна з 1 грудня і до 6 січня 2019. Батьківщина головного чарівника знаходиться в Рованіємі. Кількість бажаючих познайомитися з Йолупуккі на свята дуже велика, тому доведеться почекати в черзі, зате зустріч з Сантою абсолютно безкоштовна.

До речі, у лапландського Діда Мороза є свій канал на YouTube, де в прямому ефірі транслюється все, що відбувається у нього вдома.

Із селища Санта Клауса можна відправити незвичайний лист із привітаннями своїм друзям або родичам. Унікальні арктичні марки на всю кореспонденцію клеять гноми.

Фото: У Рованіємі знаходиться резиденція Санти (pixabay.com)

Також в Рованіємі можна покататися на санях, запряжених оленями і блакитноокими хаскі, відвідати Сантапарк зимових розваг, помилуватися північним сяйвом в арктичному саду музею "Арктикум". За містом розташований найпівнічніший зоопарк у світі, де тварини живуть фактично в умовах дикої природи.

Різдво в Празі: гастрономічне свято

Столиця Чехії в зимові свята перетворюється на місто фуд-кортів. Гуляючи вулицями Праги в різдвяний вікенд, просто неможливо залишитися голодним. Смажені каштани, соковиті ковбаски, апетитні млинці, традиційні чеські трдло (закручені в спіраль булочки) - все це можна купити на міських ярмарках в різдвяні вихідні. Зігрітися в мороз допоможуть медовуха і сваржак (чеський глінтвейн).

Найкрасивішими в Празі вважаються ярмарки на Старомістській та Вацлавській площах. Тут проходять театралізовані вистави, співають різдвяні пісні, чеський Дід Мороз, святий Мікулаш, роздає дітям подарунки.

Фото: Старомістська площа в Празі (pixabay.com)

На Старомістській площі щорічно встановлюють головну ялинку Чехії. Щоб всі мрії в новому році збулися, будучи в Празі, потрібно випустити в річку коропа. Також варто відвідати Петршинську башню і помилуватися з висоти 60 метрів на святкове місто, розфарбоване в різні кольори вогниками гірлянд.

Католицьке Різдво в Україні: чарівні вихідні у Львові

Казкові різдвяні вихідні можна провести і не виїжджаючи за межі країни. У Львові на Католицьке Різдво також влаштовуються ярмарки, які нітрохи не поступаються за розмахом європейським, а культурна програма насичена розвагами на будь-який смак.

Різдвяний ярмарок на площі Ринок та проспекті Свободи відкрився вже 7 грудня.

Фото: Різдвяний ярмарок у Львові (facebook.com/lvivtodayukr)

Також до 25 грудня на проспекті Свободи працюватиме будиночок Святого Миколая, де діти зможуть отримати подарунки з рук самого Чудотворця.

Чарівне 3D-шоу "Кріжане королівство" буде проходити щодня з 18:00 до 21:00 в період 16 грудня - 10 січня на площі перед Львоской оперою. На фасаді будівлі оживуть казкові герої і персонажі різдвяних історій.

Фото: 3D-шоу у Львові (facebook.com/vglviv)

25 грудня у Львівській Національній філармонії пройде концерт "Світле Різдво". Колядки від хору "Гомін" прозвучать на площі Ринок у різдвяний вечір.

Експозиція львівських художників "Магія Різдва" з картинами, які передають всю атмосферу свята, буде проходити в музеї "Львіварня" з 12 грудня по 18 лютого 2019 року.

До речі, в Сінгапурі прикрасили аеропорт до Різдва в стилі Гаррі Поттера. Барвисті інсталяції в терміналах в точності повторюють локації з магічною історії Джоан Роулінг.

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Відео: РБК-Україна