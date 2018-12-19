Затишна Лапландія і карибська екзотика: куди їдуть українці на свята

Фото: Новорічний відпочинок українців за кордоном (колаж РБК-Україна)

Українці на зимові свята їдуть в Єгипет, Шрі-Ланку і за Полярне коло, а ось гірськолижні курорти західної Європи - менш популярні, тому недешеві

Як і в минулому році, українці наприкінці 2018-го продовжують активно подорожувати. Зокрема, для зимового відпочинку українці тури в теплі країни і в зимову Скандинавії. Особливою популярністю, як і раніше, з теплих країн користується Єгипет, а з холодних – Фінляндія.

Куди поїхати на Новий рік – у зиму чи літо? Куди найчастіше їдуть українці під час зимових відпусток? Що найцікавіше у відпочинку в західній Європі чи на морських курортах?

Відповіді на ці та інші питання – в матеріалі RBC-Lite.

"Традиційний" Єгипет і передноворічний Відень

Директор турагентства Tabu Tour Максим Циркель у коментарі для RBC-Lite нагадує: в цьому році, як і раніше, великою популярністю в українців користуються тури в теплі краї на зиму і, зокрема, на Новий рік.

"Вся чартерна квота на Таїланд, Шрі-Ланку та ГОА у нас була продана практично повністю ще в середині вересня. Також традиційно високим попитом користується Єгипет", - говорить він.

Можна сказати, що Єгипет давно став улюбленим місцем для відпочинку українців на період, поки в Києві зберігається холодна погода і йде сніг. Друга половина 2018-го року винятком не стала: радикальних змін у смаках і туристичні вподобання українців цієї зими не сталося.

За словами Максима Циркеля, в 2018-м відзначається невелике зниження цін на цей напрямок, якщо порівнювати з минулим роком.

Фото: Українці взимку часто їдуть в теплі країни (pixabay.com)

"Новорічна Європа продається добре, але місця ще є. Наприклад, ще 30 листопада можна було купити квитки на літак до Відня вартістю від 2 900 гривень в обидві сторони саме на Новий Рік. Але треба пам'ятати, що квитки дорожчають з кожним днем. На дні, що припадають на новорічні свята вони, як правило, дорожчі", - говорить він.

Зараз місця в готелях Європи на Новий рік знайти вже складно. Тим більше - бюджетні номери економ-класу.

"На жаль, всі тури були продані ще на початку листопада. Зараз ще хіба що можна знайти тільки якісь квитки. А ось проживання вже знайти вкрай важко. Більшість місць зайняті", - констатує Максим Циркель.

Розкішний Новий рік в Еміратах і тепла Шрі-Ланка

Традиційний зимовий відпочинок – це поїздка на гірськолижні курорти. Наприклад, на курорти у Франції, Італії, Швейцарії, повідомляє в коментарі RBC-Lite директор турагентства "Tour planet" Гульнара Мамедова.

"Але не можна сказати, що гірськолижні Франція чи Швейцарія – це популярні серед українців напрямку. Ними наші туристи цікавляться не так часто. Це доволы дорогий відпочинок. Найчастіше українці їдуть на наші вітчизняні гірськолижні курорти. Також - у Австрію чи Болгарію", - розповідає вона.

Фото: Гірськолижна Франція - хороший варіант для відпочинку взимку (pixabay.com)

Гульнара Мамедова підтверджує думку Максима Циркеля: в цьому сезоні в українців традиційно користуються попитом теплі країни.

"Це, насамперед, Єгипет, Таїланд, Шрі-Ланки. Нерідко запитують про тури в Китай. Карибська екзотика також все ще цікава нашим туристам. Це країни, де зараз тепло, куди українці їдуть з зими в літо. Наприклад, Домінікана. Все-таки наші люди втомлюються від зими, від тривалих холодів. В бажанні погрітися на сонечку вони вибирають саме такі країни", - додає вона.

А ось тим, хто хоче насолодитися зимовою природою і покататися на лижах, можна не поспішати: в Австрії є місця, де сніг лежить аж до червня, і там можна спокійно кататися на лижах.

"Також в Еміратах є торгові центри, які навіть в теплу погоду пропонують послуги –з катання на лижах. Для цього там є спеціально обладнані снігові гірки, навіть коли за вікном – плюс 20 градусів. Загалом 18-22 градуси – середня температура для такої пори року в ОАЕ. В якісь дні температура може піднятися до 24-х. У грудні-січні туди, звичайно, можна поїхати і погуляти в легкому одязі і відчувати себе комфортно, але навряд чи можна купатися і загоряти", - розповідає директор турагенції "Tour planet".

Фото: "Українських туристів у турах на новорічні свята цікавить карибська екзотика" - Гульнара Мамедова (pixabay.com)

Вона нагадує: Емірати знаходяться в пустелі, тому в цьому місці постійно бувають вітри. Ввечері може бути прохолодно, і навіть вдень у грудні-січні немає такої температури повітря, щоб можна було провести кілька годин на пляжі.

"Тому туди взимку їдуть не для пляжного відпочинку, а, скажімо, щоб яскраво відсвяткувати Новий рік. Для цього бронюють красиві і розкішні готелі. Там є закриті басейни, спа-процедури та всі необхідні послуги для гостей. Там створюють максимально комфортні умови, не зважаючи на температуру повітря. Тур для зустрічі Нового року в розкішному готелі може коштувати близько 5 тисяч доларів. Беручи до уваги, що саме на Новий рік ціни традиційно зростають. Якщо ж брати готель середньої вартості або економ класу, це буде коштувати близько двох тисяч доларів", - зауважує Гульнара Мамедова.

Фото: В ОАЕ взимку не позасмагаєш, але зустріти Новий рік можна просто розкішно! (pixabay.com)

У грудні-січні дуже тепло на Шрі-Ланці. Там у цей період року можуть йти дощі, але температура повітря все ж часто досягає +30 градусів.

"Туди в цей час українці активно їздять і можуть спокійно засмагати. Тиждень такого відпочинку може коштувати приблизно дві тисячі доларів у чотиризірковому готелі. В цю вартість входить і переліт, і проживання, і харчування", - додає вона.

Лапландія: затишний зимовий відпочинок з дітьми

Північні країни - ще одне популярне серед українців напрямок. Хоча дорожче, ніж тури в Єгипет. Наприклад, якщо по гарячій путівці в готель на березі Червоного моря можна полетіти навіть за 170-200 доларів, то тур до Лапландії обійдеться плюс-мінус 800 євро на людину. Але і враження від таких видів відпочинку зовсім не можна і не варто порівнювати. Адже в Єгипті - море, пісок, пляжі, а в Лапландії - північне сяйво, святкова зимова атмосфера, катання на санях і відвідування резиденції Санта-Клауса.

Справжня казкова атмосфера Різдва і Нового року чекає українців у турах в Лапландію. Про це у коментарі RBC-Lite розповідає Ігор Кучер, директор туристичної компанії Nordic Travel.

"Ми продаємо чартерні тури в Лапландію, за Полярне коло. Стандартний тур триває 8 днів. Також в цьому році додалися тури на фінський курорт Вуокатті. Вони дешевше і туди ближче летіти, однак це не Лапландія. Такий тур триває 5 днів. А чартерні тури саме в Лапландії - найбільш популярні. Для них ми використовуємо чартер: зручний прямий переліт без пересадок. Політ триває три години", - розповідає мандрівник і підприємець.

Фото: Справжня казкова атмосфера Різдва і Нового року чекає українців у турах в Лапландію (pixabay.com)

Для порівняння, щоб "по-зимовому" відпочити в Ісландії, треба летіти в цю країну з 1-2 пересадками. В Норвегію прямих рейсів з України також немає.

"Такі тури користуються популярністю у сімей з дітьми, адже для них комфорт під час відпочинку – це найважливіше. Після перельоту вони сідають в автобус, і вже через десять хвилин поселяються в затишний готельчик. Крім того, такий тур передбачає відвідування резиденції справжнього "офіційного" Санта-Клауса. Для дітей це завжди радість", - коментує Ігор Кучер.

Що ще привертає увагу українців у турах в Лапландії? Звичайно, це ще і полярне сяйво – красиве явище природи, яке багато хто мріє побачити.

Фото: Атмосферна Лапландія (pixabay.com)

"Але варто пам'ятати: туристичні фірми, які 100% гарантують північне сяйво туристам, на мою думку, не можна назвати чесними. Тому що це явище природи – досить непередбачуване, і спрогнозувати, застанете ви його чи ні, можна тільки за день або максимум два дні. Тут як пощастить. Буває, що всі сім днів, поки люди в турі, бачать північне сяйво буквально весь час! А буває, що ні разу. Тут все залежить від сонячної активності і від хмар, які можуть раптово затягнути небо", - пояснює він.

Скульптури зі снігу та льоду і катання на санях

В Лапландії туристів чекають традиційні місцеві розваги. Наприклад, катання на санях з собаками хаскі, катання на оленячих упряжках.

Для туристів в Лапландії також влаштовують екскурсії на снігоходах: в таких цілях облаштовані спеціальні снігоходні траси, які вважаються одними з кращих у світі.

Фото: Полярне або північне сяйво - одна з головних цікавинок фінської Лапландії (pixabay.com)

"Екскурсії на снігоходах - це найбільш автентична лапландська розвага, тому що місцеві жителі самі постійно їздять на снігоходах: і у справах, і для того, щоб відпочити в будиночку на горі або посеред лісу", - розповідає Ігор Кучер.

Також по всій Лапландії в цей період будують гарні палаци та готелі з льоду і снігу. Їх треба будувати кожен рік наново, тому що навесні вони тануть. У будиночках з льоду є і готельні номери. Правда, задоволення це недешеве: коштує такий номер 480 євро на добу.

Є ресторан, де всі сидять за столами з льоду. Лавки – також з льоду, вкриті шкурами оленів. Можна повечеряти в такому екзотичному місці і дуже добре провести вечір.

Фото: Туристи в Лапландії ночують в затишних будиночках і насолоджуються зимовим відпочинком (pixabay.com)

“Ще одна недооцінена українцями традиційна лапландська розвага – це катання на бігових лижах. Зокрема, це одна з моїх улюблених розваг, традиційних для жителів Лапландії. Там – просто неймовірно круті траси для бігових лиж. Гірськолижні курорти теж є, але вони поступаються європейським курортам. Швейцарії, Франції або Австрії, наприклад. А ось бігові траси Лапландії – одні з кращих у світі!" - каже Ігор Кучер.

Саме гірськолижні курорти більше за розміром саме в західній Європі. Але туристів в Лапландії менш, не дивлячись на те, що цей напрямок дуже популярний.

"Тому зимовий відпочинок в Лапландії виходить більш затишне і душевне, там турист відчуває однозначно більше єднання з природою", - резюмує директор компанії Nordic Travel.

Куди поїхати взимку – в теплі або холодні країни?

Який напрямок вибрати для зимового відпочинку? Південні країни, де панує тепла погода, або в північні, де для туристів влаштовують атмосферу зимової казки? Тут справа тільки за вами. Все залежить від індивідуальних переваг і смаків українського туриста.

Фото: Яку країну вибрати для зимового відпочинку? Вирішувати вам! (pixabay.com)

"Особисто я бував взимку в різних країнах: і в теплих і холодних, - каже Ігор Кучер. - За моїми спостереженнями, коли їдеш взимку на північ, в холодні країни, то такий клімат дуже добре загартовує, чого не відбувається після поїздки в теплі країни. Майже кожен раз, коли я повертався взимку з Шрі-Ланки, Індії та Єгипту, потім в українській ранньовесняної погоді, коли холодно і сиро, майже кожен раз хворів на застуду. А ось після повернення з Лапландії ніколи в тому сезоні більше не хворів. Ти повертаєшся з місцевості, де організм загартовується холодом і морозом, і тоді до кінця української зими тобі, як правило, не страшні грип і застуда!".

Протягом останніх років він в теплі країни взимку не літає: дійшов висновку, що взимку варто їхати в справжню зиму, а вже восени або навесні – в теплі країни. Хоча яку саме країну вибрати для відпочинку взимку вибрати – вирішуєте тільки ви!

З добірки ви дізнаєтеся, в яких країнах під час зимового відпочинку можна побачити яскраве явище природи - північне сяйво.

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