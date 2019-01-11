Райська краса Маврикія в об'єктиві Осадчої: це і правда чудово

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники Осадчої одночасно захоплюються і красою острова, і красою ведучої

Казковий Маврикій продовжує прикрашати instagram-стрічку Каті Осадчої, яка раніше поділилася яскравим фото в образі "рятівниці Малібу". При цьому іменита українська телеведуча не лише постить фото з пляжу в купальнику, але також активно досліджує красу райського острова. Компанію їй складає ведучий Юрій Горбунов.

Осадча та Горбунов організували собі захоплюючу екскурсію, відвідавши ключові пам'ятки Маврикія. В об'єктив Осадчої потрапили зелені пейзажі гористої місцевості острова, Індійський океан і вогняні заходи сонця.

Також зіркова пара телеведучих зробила кілька яскравих фото з ключових пам'яток Маврикія: місцевість Шамарель, де знаходиться семибарвна земля; національний парк Black river gorges ("ущелини чорної річки"), кручі Грі Грі, комплекс із семи водоспадів Тамарін.

Осадча на тлі комплексу водоспадів Тамарін на Маврикії (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчу настільки вразили райська краса Маврикія, що вона уточнила: "Прекрасна наша земля! На Маврикії безліч водоспадів, зелених долин і неймовірних гір".

Осадча відвідала різнокольорові піски Шамарель (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча милується зеленими краєвидами острова (фото: instagram.com/kosadcha)

Цікаво, що поки Осадча насолоджується чудовими краєвидами, підписники ведучої захоплюються її красою.

"Красуня", — пише onishchenko539.

"Неймовірна краса природи і ваша, Катя", — зазначає magazinsafo.

"Катерино, ви – прекрасна", — пише le__moon.

"Дуже гарно, а ви, Катерино, найгарніша, найвідвертіша, публічна людина", — захоплюється varvara.filipenko.

"Дякую вам з Юрою за таку чудову екскурсію. Який прекрасний наш світ, і як важливо зберегти його для майбутнього покоління", — дякує olgadnepr32.

"Дуже красиво!" — погоджується sapuraulya.

"Клас! Дуже гарно, як у казці", — захоплюється valeria_0128.

Катя Осадча на кручі Грі Грі (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що до цього Осадча показала заплив з дельфінами на Маврикії, навіть опублікувавши відповідне відео.

До речі, зазначимо, що в січні багато українські селебрітіс вирушили на закордонний відпочинок. При цьому буквально кожна поспішила похвалитися стрункою фігурою в купальнику. LITE підготував опитування і пропонує вибрати найспекотнішу "міс бікіні 2019" серед українських знаменитостей. "Під прицілом": Каменських, Полякова, Осадча, Астаф'єва, Дімопулос і Смеюха.

Лав сторі Юрія Горбунова і Каті Осадчої (відео: РБК-Україна)