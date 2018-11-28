Як не переплатити: 7 типових помилок мандрівників

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Кілька пунктів, економити на яких не слід ні в якому разі

Всі ми мріємо подорожувати як можна частіше і при цьому витрачати якомога менше. Однак іноді в гонитві за економією ми доходимо до такого абсурду, що в підсумку доводиться переплачувати. Щоб цього не сталося, уникайте наступних помилок, пише Passion.ru.

Не женіться за дешевими авіаквитками

Дешеві авіаквитки - це історія про дві сторони медалі. З одного боку, це можливість не збирати на поїздку і частіше подорожувати, з іншого боку, це відсутність комфорту і безпеки. Плюс до всього дешеві авіаквитки бувають тільки у лоукостерів, які частенько стягують додаткову плату за реєстрацію, провезення багажу, напої та їжу в літаку і т. д. Іноді такі польоти виходять дорожче, ніж переліт в економ-класі звичайної авіакомпанії.

Відмова від медичної страховки

Як ми міркуємо, коли наважуємося відмовитися від неї - "Ой, та нічого зі мною не станеться за ці пару днів". Можливо, ви праві і ваш відпочинок дійсно пройде гладко, але погодьтеся, це буває дуже нечасто. Форс-мажори постійно трапляються з нами саме під час відпустки і подорожей, тому не варто ігнорувати послуги страхової компанії, адже в разі чого, по страховці вам можуть оплатити всі витрати на лікування, знайти відповідного лікаря і гарну медичну установу.

Відмова від додаткового багажу

Якщо ви економите на авіаквитку, будьте готові до того, що зазвичай бувають дешевими варіантами безбагажні тарифи, які передбачають лише можливість пронести на борт літака ручну поклажу вагою до 7-10 кг. При цьому за кожну додаткову сумку або валізу вам доведеться віддати кругленьку суму. Крім того, деякі лоукостери не дозволяють провозити безкоштовно пакети з Duty Free, незважаючи на те, що часто ціни в аеропортових магазинах на порядок вище, ніж у міських торгових точках, тоді взагалі ні про яку економію мови бути не може. Якщо скласти всі ці витрати, то виходить, що "дешевий" квиток підходить лише тим, хто звик подорожувати легко і точно не спокуситься на те, щоб привести на батьківщину місцеві делікатеси, одяг або сувеніри.

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Подорож на автомобілі

Як же сильно помиляються ті люди, які вважають, що подорожувати в автомобілі дешевше, ніж в іншому виді транспорту. "У мене буде бюджетна і яскрава подорож по Європі", - гордо розповідав наш друг про свої плани. Ми, звичайно, розуміли, що економія виходить так собі, адже навіть якщо розглядати той факт, що заощадити на готелях цілком собі навіть вийде (деякі цілком комфортно почувають себе в автомобілі), то не варто забувати про високі ціни на бензин в європейських країнах, дорогу страховку на машину, платні дороги і парковки, плюс інші витрати, наприклад, штраф за неправильну парковку, непристебнутий ремінь, в'їзд в історичний центр та інше До того ж, не варто тішити себе надією, що зате можна "заощадити на їжі", адже за законом не можна ввозити в країни Європи продукти харчування, тому ваші запаси можуть вилучити ще на митниці. У підсумку, коли ми все це склали і озвучили приблизну суму нашому другові, ентузіазму в нього поменшало. Зрозуміло, все залежить від країни, кількості пасажирів і типу автомобіля. Однак у будь-якому випадку треба бути готовим до того, що автоподорож – це не так вже й дешево і підходить лише в тому випадку, якщо ви готові до додаткових витрат і впевнено почуваєте себе за кермом.

Фото: pixabay.com

Вибір дешевого готелю

Це не означає, звичайно, що потрібно переглядати виключно дорогі готелі, проте багато хто, в спробах заощадити, примудряються вибирати настільки погані варіанти, що потім доводиться на місці вирішувати проблему, міняти готель або доплачувати за інші, більш комфортні апартаменти. Крім того, деякі наївно вважають, що раз сніданок вже включений у вартість номера, то можна спокійно викреслити цю статтю витрат, але не тут-то було. Більшість дешевих готелів вважають дану послугу чистою формальністю і пропонують туристам в якості ранкової трапези непотріб або економні продукти з найближчого супермаркету. Тому перш ніж вибирати той чи інший готель, прочитайте відгуки тих, хто вже там бував, подивіться фотографії, вивчіть розташування та іншу інформацію – тоді по приїзду для вас не буде сюрпризом, що, скажімо, в номері немає кондиціонера, його вікна виходять на сусідній ресторан, у ванній повно цвілі, а постільна білизна останній раз прали років 5 тому.

Нерозумне розташування готелю

Ще одна помилка, яку допускають багато мандрівники – вибір готелю, який розташовується далеко від історичного центру, в нетуристичному місці. І в підсумку доводиться після багатогодинної прогулянки по місту та вивчення пам'яток півгодини добиратися на громадському транспорті, а потім ще топати добрих п'ять кілометрів, щоб опинитися, нарешті, в своєму номері. У перші дні, можливо, вас це буде забавляти – нові відчуття і можливість відчути на собі життя місцевих. Однак потім вам порядком набридне ця нескінченна дорога і витрачений даремно час. За підсумком відпуску ви будете розповідати друзям про те, що бачили в місті, а про те, як тужили в очікуванні свого транспорту і їхали в битком набитому автобусі в годину пік. До речі, не забувайте, що проїзд у деяких країнах коштує чимало, тому якщо скласти всі витрати, то можна було б за цю ціну знайти щось пристойне ближче до туристичних маршрутів.

Фото: pixabay.com

Незнання місцевих цін

Як сильно туристи обпікалися через незнання розцінок в країні. Наприклад, пару років тому наш друг відправився в Лондон. Йому пощастило придбати квиток в цю країну дуже дешево, проте він не знав, що проживання та харчування обійдеться йому дорого. Тому перш ніж піддаватися спокусі і купувати "квитки за вигідними цінами", вивчіть інформацію про витрати на проживання в тій чи іншій країні і лише потім приймайте рішення. Можливо, більш оптимальним виходом стане вибір подорожі до сусідньої, більш бюджетної країни (наприклад, можна зупинитися в Італії і в якості екскурсії з'їздити в ту ж Швейцарію, Францію чи Португалію).

Раніше ми писали, що аеропорт в Сінгапурі прикрасили до Різдва у стилі Гаррі Поттера. Термінали в точності повторюють локації з магічної історії Джоан Роулінг: туристи можуть відвідати чарівну вербу і приміряти мантії Гоґвортсу, а також зловити снитч в імітованій грі в квіддіч.

Ми також повідомляли, чим подорожі корисні для здоров'я. Деякі вчені вважають, що подорожі є альтернативою лікам. Почнемо з того, що це чудові фізичні навантаження, особливо якщо ваша відпустка проходить не тільки на пляжі, а ще й в активних прогулянках.

Нагадаємо, був складений рейтинг найбільш диких вимог багатих туристів. Експерти проаналізували запити забезпечених туристів за 2017-2018 роки і виділили топ-10 самих нестандартних. На перше місце укладачі рейтингу поставили умову туриста, який попросив встановити на території вдома акваріум для акули.

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