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"Відчуття свята": українська ведуча показала яскравий Відень

Lite » Подорожі 05.12.2018 - 17:13
"Відчуття свята": українська ведуча показала яскравий Відень
Фото: Соломія Вітвіцька (instagram.com/solomiyavitvitska)

Місто вже гарно прикрасили до Різдва

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька відправилася разом з коханим чоловіком у відпустку у Відень. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фотографіями з поїздки.

Як видно на фото Соломії, місто вже прикрасили до Різдва, і вого яскраво переливається вогнями.

&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень

Фото: Соломія Вітвіцька (instagram.com/solomiyavitvitska)

"Відень сяє і захоплює. Сніг розтанув і сьогодні йшов дощ. Але відчуття свята заповнює всі площі і вулички", - підписала чарівні фото ведуча.

&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень

Фото: Соломія Вітвіцька (instagram.com/solomiyavitvitska)

Відень прикрасили яскравими гірляндами, а також вже почали працювати різдвяні ярмарки, створюючи святкову та теплу атмосферу.

&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень

Фото: Соломія Вітвіцька (instagram.com/solomiyavitvitska)

В коментарях передплатники Вітвіцької відзначили, що місто дуже красиве і висловили надію також там побувати.

&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень&quot;Відчуття свята&quot;: українська ведуча показала яскравий Відень

Скріншот коментарів (instagram.com/solomiyavitvitska)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна підкорила стильним вбранням на прогулянці в Нью-Йорку. Як зізналася Маша, вона з чоловіком "хворіє" цим містом, насолоджується кожною хвилиною, проведеною в мегаполісі, гуляє пішки, щоб побачити власними очима кожен атмосферне куточок.

Ми також писали про те, що Катя Осадча продовжує балувати своїх підписників дуже яскравими і душевними знімками з поїздки в Рим, куди телеведуча відправилася разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Так, ведуча опублікувала цілу серію фото з прогулянки по Ватикану.

Зазначимо, раніше LITE писав, в якому кольорі зустрічати новий 2019 рік Жовтої Свині, щоб залучити гроші і удачу.

Відео: РБК-Україна

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