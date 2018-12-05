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"Ощущение праздника": украинская ведущая показала яркую Вену

Lite » Путешествия 05.12.2018 - 17:13
"Ощущение праздника": украинская ведущая показала яркую Вену
Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)

Город уже красиво украсили к Рождеству

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая отправилась вместе с любимым в мужем в отпуск в Вену. На своей страничке в Instagram она поделилась яркими снимками с поездки.

Как видно на фото Соломии, город уже украсили к Рождеству, и он ярко переливается огнями.

&quot;Ощущение праздника&quot;: украинская ведущая показала яркую Вену&quot;Ощущение праздника&quot;: украинская ведущая показала яркую Вену

Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)

"Вена сияет и восхищает. Снег уже растаял и сегодня шел дождь. Но ощущение праздника заполняет все площади и улочки", - подписала волшебные фото ведущая.

&quot;Ощущение праздника&quot;: украинская ведущая показала яркую Вену&quot;Ощущение праздника&quot;: украинская ведущая показала яркую Вену

Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)

Вену нарядили светящимися гирляндами, а также уже начали работать рождественские ярмарки, создавая праздничную и теплую атмосферу.

&quot;Ощущение праздника&quot;: украинская ведущая показала яркую Вену

Фото: Соломия Витвицкая (instagram.com/solomiyavitvitska)

В комментариях подписчики Витвицкой отметили, что город очень красивый и выразили надежду также там побывать.

&quot;Ощущение праздника&quot;: украинская ведущая показала яркую Вену

Скриншот комментариев (instagram.com/solomiyavitvitska)

Напомним, Маша Ефросинина покорила стильным нарядом на прогулке в Нью-Йорке. Как призналась Маша, она с мужем "болеет" этим городом, наслаждается каждой минутой, проведенной в мегаполисе, гуляет пешком, чтобы увидеть собственными глазами каждый атмосферный уголок. 

Мы также писали о том, что Катя Осадчая продолжает баловать своих подписчиков очень яркими и душевными снимками с поездки в Рим, куда телеведущая отправилась вместе со своим мужем Юрием Горбуновым. Так, ведущая опубликовала целую серию фото с прогулки по Ватикану.

Отметим, ранее LITE писал, в каком цвете встречать новый 2019 год Желтой Свиньи, чтобы привлечь деньги и удачу.

Видео: РБК-Украина

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