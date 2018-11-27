Аеропорт в Сінгапурі прикрасили до Різдва у стилі Гаррі Поттера

Фото: аеропорт Чангі " в Сінгапурі (instagram.com/ourtraveldiaryy_)

Пориньте у світ магії в очікуванні рейсу

В аеропорту "Чанги" в Сінгапурі встановили барвисті декорації та інсталяції, присвячені магічному всесвіту з книг про Гаррі Поттера. Таким чином його прикрасили до різдвяних та новорічних свят, повідомляє CNN.

Термінали в точності повторюють локації з магічної історії Джоан Роулінг: туристи можуть відвідати чарівну вербу і приміряти мантії Хогвартсу, а також зловити снитч в імітованій грі в квіддіч.

Фото: Аеропорт "Чанги" в Сінгапурі (Changi Airport Group)

Кожен термінал будівлі стилізували під певну локацію або період магічного світу Поттеріани.

Декорації третього терміналу повністю повторюють чарівне містечко Гоґсмід разом з магазином солодощів Ханідюкс, чайним магазином Мадам Паддифут, крамницею жартів Зонко, Совиною поштою і навіть поїздом "Хогвартс-Експрес".

Фото: Аеропорт "Чанги" в Сінгапурі (Changi Airport Group)

У першому терміналі розташована алея Діагон, де знаходяться магазини чарівників Візлі і магазин спорядження для гри в квідич.

Фото: Аеропорт "Чанги" в Сінгапурі (Changi Airport Group)

Один з терміналів також присвячений фільму "Фантастичні звірі і де вони мешкають".

Декорації в аеропорту можна буде побачити весь святковий сезон — аж до середини лютого.

Фото: Аеропорт "Чанги" в Сінгапурі (Changi Airport Group)

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