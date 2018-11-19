Отель на Бали ввел необычный запрет для постояльцев

Фото: отель на Бали (lonelyplanet.com)

Собственники отеля хотят, чтобы туристы тратили время исключительно на отдых и релаксацию

Один из отелей на индонезийском острове Бали ввел необычный запрет для своих постояльцев - им запретили пользоваться мобильными телефонами. Туристов допускают к бассейну только при условии отказа от смартфона и других гаджетов, пишет Lonely Planet.

Владельцы отеля утверждают, что они хотят, чтобы гости тратили свое время исключительно на отдых и релаксацию.

Фото: отель на Бали (lonelyplanet.com)

Они уверены, что только таким способом туристы смогут по-настоящему расслабиться и насладиться моментом, обретя спокойствие. На территории отеля установили соответствующие информационные таблички, а также шкафчики для безопасного хранения электронных устройств.

Запрет на использование электронных гаджетов действует в отеле с 9 до 17 часов. Отдохнуть у бассейна со смартфоном, либо планшетом можно только за два часа до начала действия запрета, либо на протяжении двух часов после.

Фото: отель на Бали (lonelyplanet.com)

Напомним, были названы самые зависимые от туризма города мира. Туризм генерирует почти половину ВВП мексиканского города Канкун (49,6%). Большую часть иностранных посетителей Канкуна составляют американцы — 63 процента. В последнее время город часто посещают жители Канады и Аргентины.

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Отметим ,что были названы самые лучшие города для путешествий в этом году.

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